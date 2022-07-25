Mountain Province Diamonds организовала аналитический тур на алмазные проекты

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Компания Mountain Province Diamonds Inc. объявила об успешном завершении своего первого с 2019 года аналитического тура на рудник Гачо Куэй (Gahcho Kué), который состоялся 20 июля с участием финансовых аналитиков и консультантов.

В дополнение к посещению районов добычи и переработки на Гачо Куэй участники тура посетили геологоразведочный лагерь в зоне кимберлита Келвин (Kelvin), где проводятся геологоразведочные работы в рамках проекта Кеннади Норт (Kennady North), а также ознакомились с предстоящей летом 2022 года программой бурения.

Компания сообщила также, что она заключила в частном порядке сепаратные сделки с некоторыми держателями своих находящихся в обращении 8-процентных приоритетных облигаций второй очереди, срок погашения которых истекает в 2022 году, об их выкупе для аннулирования основной части облигаций на общую сумму 26,4 млн долларов США при общей цене выкупа денежными средствами примерно в 25,4 млн долларов США.



Алекс Шишло для Rough&Polished





