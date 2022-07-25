Эксклюзив
Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл
По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...
25 июля 2022
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Зимбабве начинает продажу золотых монет
Каждая монета стоит 1 823,8 доллара США или 805 745,35 зимбабвийского доллара плюс 5% на покрытие затрат на производство и распространение.
Цена основана на преобладающей международной цене на золото.
Резервный банк заявил, что покупатели должны будут удерживать их не менее 180 дней перед продажей.
Фото: RBZ
Экспортерам, зарабатывающим менее 1 млн долларов США, будет разрешено использовать сдаваемую часть своих доходов для приобретения монет за иностранную валюту.
При продаже монет как резиденты, так и нерезиденты будут иметь возможность получать оплату в долларах США или Зимбабве.
Монеты были введены на рынок в качестве средства сбережения, поскольку инфляция продолжает расти.
По официальным данным, годовая инфляция в стране в июне составила около 192%.
Однако американский ученый Стив Ханке (Steve Hanke) из Университета Джона Хопкинса (Johns Hopkins University) говорит, что годовая инфляция в Зимбабве сейчас составляет 426%, что делает ее самой высокой в мире.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished