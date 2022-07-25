Зимбабве начинает продажу золотых монет

Фото: RBZ

В понедельник Резервный банк Зимбабве (Reserve Bank of Zimbabwe, RBZ) начал продажу золотых монет частным лицам и институциональным покупателям.Каждая монета стоит 1 823,8 доллара США или 805 745,35 зимбабвийского доллара плюс 5% на покрытие затрат на производство и распространение.Цена основана на преобладающей международной цене на золото.Резервный банк заявил, что покупатели должны будут удерживать их не менее 180 дней перед продажей.Экспортерам, зарабатывающим менее 1 млн долларов США, будет разрешено использовать сдаваемую часть своих доходов для приобретения монет за иностранную валюту.При продаже монет как резиденты, так и нерезиденты будут иметь возможность получать оплату в долларах США или Зимбабве.Монеты были введены на рынок в качестве средства сбережения, поскольку инфляция продолжает расти.По официальным данным, годовая инфляция в стране в июне составила около 192%.Однако американский ученый Стив Ханке (Steve Hanke) из Университета Джона Хопкинса (Johns Hopkins University) говорит, что годовая инфляция в Зимбабве сейчас составляет 426%, что делает ее самой высокой в мире.