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Прибыль от основной деятельности Anglo Platinum за первое полугодие упала
Влияние более низких цен привело к сокращению EBITDA на 14 млрд рандов, в то время как влияние более низких объемов продаж благодаря выигрышу от выпуска продукции из незавершенного производства в 2021 году привело к сокращению EBITDA еще на 6 млрд рандов.
В отчетный период компания зафиксировала маржу EBITDA на уровне 59%, несмотря на более низкие объемы продаж по сравнению с предыдущим периодом.
Anglo Platinum заявила, что ее чистая выручка от продаж также упала на 20%, до 85,6 млрд рандов, в первом полугодии по сравнению с 107,5 млрд рандов в первой половине 2021 года.
Общий объем производства металлов платиновой группы (МПГ) на собственных рудниках и объем производства МПГ на совместных предприятиях (включая платину, палладий, родий, иридий и металлический рутений в концентрате, а также золото) снизился на 7%, до 1,3 млн унций МПГ, в первом полугодии по сравнению с до 1,4 млн унций МПГ годом ранее.
Генеральный директор Anglo Platinum Наташа Вильоэн (Natascha Viljoen) заявила, что годовой объем производства металлов в концентрате, как ожидается, останется неизменным на уровне от 3,9 до 4,3 млн унций платиноидов, а рафинированное производство также останется на уровне от 4 до 4,4 млн унций.
«На рынках платины прогнозируется постепенное смещение избытка платины в сторону дефицита из-за значительного увеличения спроса на автомобильную платину, поскольку палладий в каталитических нейтрализаторах автомобилей на бензине заменяется на некоторое количество платины, — сказала она. — Скорее всего, в связи с этим образуется излишек палладия, хотя в какой степени это будет зависеть от того, что произойдет с автомобильным производством. Родий должен вернуться в дефицит после двух лет профицита».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished