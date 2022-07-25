Эксклюзив
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De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
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13 июня 2022
Еще один кимберлит обнаружен рядом с алмазным рудником Гачо Куэй
Проект Гачо Куэй является совместным предприятием Mountain Province Diamonds (49%) и De Beers Canada (51%).
Текущая программа разведки преследует три цели. Первой из них было разведочное бурение коридора между кимберлитовыми трубками 5034 и Тузо (Tuzo). Именно здесь бурение пересекло новый кимберлит в коридоре до 72 метров, начинающемся на глубине 248 метров под поверхностью земли.
Другая цель состояла в том, чтобы пробурить участок Кюри (Curie) между кимберлитами Тесла (Tesla) и Тузо (Tuzo). Было подтверждено, что там имеются залежи кимберлита на глубинах до 52 метров, начинающиеся на глубине всего 18 метров. Полный объем этого кимберлита еще предстоит определить.
И, наконец, кимберлит Хёрн (Hearne) был пробурен для нахождения его простираний между северным и южным долями месторождения. Ранее было подтверждено наличие кимберлитовой брекчии на глубине от 40 до 220 метров.
Алекс Шишло для Rough&Polished