Эксклюзив
Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл
По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...
Вчера
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Ростех поставил сверхточное ювелирное оборудование «Якутским бриллиантам»
Главная особенность изделия – универсальная ограночная головка. Она позволяет выставлять углы наклона граней с точностью до 0,1 градуса в диапазоне 0 до 90 градусов. При этом, благодаря двигателю мощностью 550 Вт, частота вращения шлифовального круга может меняться от 200 до 2000 об/мин. Это позволяет обрабатывать камни разной плотности и получать гладкие грани. Оборудование создано заводом «Энергия» холдинга «Росэлектроника».
«Россия – страна с развитой ювелирной отраслью. Однако до настоящего момента инструмент такого класса у нас серийно не производился. Инженеры Ростеха взялись решить эту проблему. Сверхточный инструмент создан совместно с одним из ведущих российских специалистов в области художественной огранки камней − Дмитрием Саморуковым (Dmitry Samorukov). Оборудование обладает повышенной устойчивостью к эксплуатационным нагрузкам, что снижает финансовые затраты на его техническое обслуживание. Также мы расширяем линейку продукции для ювелиров и уже приступили к выпуску новой ограночной головки «Сфера» для обработки камней с высокой точностью сферической поверхности», – сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко (Oleg Yevtushenko).
В рамках производственных испытаний на московском ювелирном заводе «Якутские бриллианты» с помощью нового оборудования были огранены изумруды, аквамарины, бериллы, александриты.
«В дальнейшем мы планируем увеличивать количество ограночного оборудования и рабочих мест для развития ювелирной отрасли России, а также создания возможностей для решения задач по импортозамещению», – заявила генеральный директор МЮЗ «Якутские бриллианты» Юлия Пузырева (Yulia Puzyreva).
Алекс Шишло для Rough&Polished