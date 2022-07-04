Ростех поставил сверхточное ювелирное оборудование «Якутским бриллиантам»

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех поставил первую партию оборудования для огранки цветных драгоценных камней заводу «Якутские бриллианты», пишет akm.ru. Инструмент изготовлен из высокопрочных материалов и обладает повышенной стойкостью к износу. Ранее в России не было серийного производства высокоточного ювелирного оборудования такого класса.

Главная особенность изделия – универсальная ограночная головка. Она позволяет выставлять углы наклона граней с точностью до 0,1 градуса в диапазоне 0 до 90 градусов. При этом, благодаря двигателю мощностью 550 Вт, частота вращения шлифовального круга может меняться от 200 до 2000 об/мин. Это позволяет обрабатывать камни разной плотности и получать гладкие грани. Оборудование создано заводом «Энергия» холдинга «Росэлектроника».

«Россия – страна с развитой ювелирной отраслью. Однако до настоящего момента инструмент такого класса у нас серийно не производился. Инженеры Ростеха взялись решить эту проблему. Сверхточный инструмент создан совместно с одним из ведущих российских специалистов в области художественной огранки камней − Дмитрием Саморуковым (Dmitry Samorukov). Оборудование обладает повышенной устойчивостью к эксплуатационным нагрузкам, что снижает финансовые затраты на его техническое обслуживание. Также мы расширяем линейку продукции для ювелиров и уже приступили к выпуску новой ограночной головки «Сфера» для обработки камней с высокой точностью сферической поверхности», – сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко (Oleg Yevtushenko).

В рамках производственных испытаний на московском ювелирном заводе «Якутские бриллианты» с помощью нового оборудования были огранены изумруды, аквамарины, бериллы, александриты.

«В дальнейшем мы планируем увеличивать количество ограночного оборудования и рабочих мест для развития ювелирной отрасли России, а также создания возможностей для решения задач по импортозамещению», – заявила генеральный директор МЮЗ «Якутские бриллианты» Юлия Пузырева (Yulia Puzyreva).



Алекс Шишло для Rough&Polished





