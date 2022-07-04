Caledonia Mining приобретет золотодобывающий проект Билбоэс в Зимбабве

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Caledonia Mining подписала соглашение о покупке Bilboes Gold, материнской компании, владеющей золотым проектом Билбоэс (Bilboes) в Зимбабве, за более чем 5,1 млн акций Caledonia Mining, что составляет около 28,5% полностью разводненного капитала компании.

Исходя из цены закрытия акций на Нью-Йоркской фондовой бирже (New York Stock Exchange) на 20 июля в размере 10,4 доллара США за акцию, стоимость новых акций, которые будут выпущены в качестве вознаграждения, в настоящее время составляет 53,2 млн долларов.

«Мы рады, что подписали соглашение о покупке Билбоэс, ведущего проекта по добыче золота в Зимбабве и действительно одного из лучших проектов по добыче золота в Африке, — сказал генеральный директор Caledonia Mining Марк Лермонт (Mark Learmonth). — Это трансформационный актив для Caledonia Mining в то время, когда мы делаем следующий шаг на пути к тому, чтобы стать производителем золота среднего уровня с несколькими активами».

Он сказал, что, по мнению Caledonia Mining, проект Билбоэс может производить в три раза больше драгоценного металла, чем имеющаяся у компании 64-процентная доля в производстве золота на руднике Бланкет (Blanket), в результате чего производство расширенной группы Caledonia Mining потенциально в четыре раза превысит текущий объем.

Рудник Бланкет компании Caledonia Mining произвел 38 606 унций золота в первой половине 2022 года, что примерно на 29% больше, чем 29 907 унций, произведенных в первой половине 2021 года.

В этом году компания планирует произвести от 73 000 до 80 000 унций желтого металла.

Технико-экономическое обоснование Билбоэса показало, что открытый золотой рудник способен производить в среднем 168 000 унций золота в год в течение 10-летнего срока эксплуатации.

Билбоэс — крупное месторождение золота с высоким содержанием драгоценного металла, расположенное примерно в 75 км к северу от Булавайо.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





