Прогноз Anglo Platinum по производству МПГ на 2022 год остается без изменений

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Прогноз производства металлов платиновой группы (МПГ) компании Anglo Platinum на 2022 год остается неизменным на уровне от 3,9 млн до 4,3 млн унций.

В сообщении компании говорится, что прогноз по производству аффинированных металлов на 2022 год также остался неизменным на уровне от 4 до 4,4 млн унций с учетом потенциального влияния снижения подачи электроэнергии в Южной Африке.

По словам Anglo Platinum, и то, и другое производство подвержены риску дальнейших сбоев, связанных с Covid-19.

Собственная добыча Anglo Platinum снизилась на 3%, до 686 300 унций МПГ, во втором квартале 2022 года, в основном из-за снижения производства на руднике Могалаквена (Mogalakwena) в Южной Африке, которое было почти компенсировано высокими показателями на рудниках Унки (Unki) в Зимбабве и Мототоло (Mototolo) в Южной Африке.

Согласно сообщению Anglo Platinum, добыча на руднике Могалаквена снизилась на 15%, до 261 400 унций МПГ, в результате добычи на участке с более низким содержанием металлов в руде в соответствии с планом горных работ, что привело к снижению их содержания на 11%.

Это было частично компенсировано увеличением производства на Унки на 38%, до 66 300 унций, после завершения проекта по расшивке узких мест на обогатительной фабрике в четвертом квартале 2021 года, а также более высоким содержанием драгоценных металлов в руде.

Производство на Мототоло выросло на 26%, до 75 600 унций МПГ, что также отражает обретенные преимущества проекта в связи с устранением узких мест на обогатительной фабрике, завершенным во втором квартале 2021 года, а также в связи с более высоким содержанием МПГ в руде.

Производство на руднике Амандельбульт (Amandelbult) в целом не изменилось и составило 183 400 унций МПГ.

Anglo Platinum заявила, что совместное производство сократилось на 8%, до 99 600 унций МПГ, из-за того, что участки в районе рудника Крундал (Kroondal) подходят к концу своего жизненного цикла, демонстрируя более низкое содержание металлов в руде, что частично компенсируется увеличением производства на руднике Модиква (Modikwa).

Объемы продаж Anglo Platinum упали на 16%, до 1,2 млн унций МПГ, в соответствии с объемами аффинажа.

Средняя цена реализации корзины МПГ в первом полугодии составила 2 671 доллар США за унцию МПГ, что отражает более низкие рыночные цены, но что в значительной степени компенсируется более нормальным ассортиментом продаж по сравнению с первой половиной 2021 года, когда увеличились объемы продаж более дешевого рутения.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





