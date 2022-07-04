Эксклюзив
Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл
По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...
Вчера
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Резидент Арктической зоны РФ планирует создать в Архангельской области технопарк по производству алмазов
В рамках реализации инвестпроекта в Архангельске создадут высокотехнологичное производство по выращиванию монокристаллов алмаза и изготовлению алмазных продуктов, которые широко востребованы как перспективными технологическими направлениями, так и рынком ювелирных изделий. Речь идет о таких продуктах, как квантовые сенсоры, сверхчистые алмазы, алмазные инструменты, бриллианты. Открытие производства запланировано на 2024 год.
Кроме того, компания прорабатывает возможность расширения концепции проекта и создания на собственной площадке промышленного технопарка. Он сможет объединить производителей продукции из синтетических или природных алмазов.
Для создания инфраструктуры промышленного алмазного технопарка и приобретения оборудования коллективного пользования предприятие рассчитывает на получение мер государственной поддержки. С учетом актуальных цен на оборудование на эти цели может потребоваться порядка 300 млн рублей.
Алекс Шишло для Rough&Polished