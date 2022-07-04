Резидент Арктической зоны РФ планирует создать в Архангельской области технопарк по производству алмазов

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Компания «Бореал Даймондс» рассчитывает таким образом расширить рамки инвестиционного проекта, связанного с организацией производства по синтезу монокристаллов алмаза и изготовлению монокристаллических алмазных продуктов, пишет dvinanews.ru.

В рамках реализации инвестпроекта в Архангельске создадут высокотехнологичное производство по выращиванию монокристаллов алмаза и изготовлению алмазных продуктов, которые широко востребованы как перспективными технологическими направлениями, так и рынком ювелирных изделий. Речь идет о таких продуктах, как квантовые сенсоры, сверхчистые алмазы, алмазные инструменты, бриллианты. Открытие производства запланировано на 2024 год.

Кроме того, компания прорабатывает возможность расширения концепции проекта и создания на собственной площадке промышленного технопарка. Он сможет объединить производителей продукции из синтетических или природных алмазов.

Для создания инфраструктуры промышленного алмазного технопарка и приобретения оборудования коллективного пользования предприятие рассчитывает на получение мер государственной поддержки. С учетом актуальных цен на оборудование на эти цели может потребоваться порядка 300 млн рублей.



Алекс Шишло для Rough&Polished





