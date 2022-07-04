Эксклюзив
Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл
По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...
Сегодня
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Сеть «585*ЗОЛОТОЙ» открывает 10 магазинов премиального формата «585*Diamonds»
В июле 2022 года были открыты два новых магазина «585*Diamonds» в Мурманске и Воронеже, по одному объекту работает в Москве и Сургуте.
В ближайших планах открытие торговых точек в Санкт-Петербурге, Красноярске, Нижневартовске, Тюмени, Иркутске и Полевском.
В ассортименте «585*Diamonds» украшения из золота 585 и 750 пробы с бриллиантами и драгоценными камнями.
Ценовая политика «585*Diamonds» продолжает дисконт-стратегию основного бренда «585*ЗОЛОТОЙ» – предлагать доступные украшения и скидки даже в премиальном сегменте.
Средняя стоимость изделий здесь составляет 30 тыс рублей, но есть и ряд люксовых моделей и коллекций. Что касается золота, покупатели стали обращать внимание на средний и более высокий ценовой сегмент изделий из металла 585 и 750 пробы стоимостью от 25 тыс рублей и выше, спрос на них увеличивается. Данные о продажах за июнь и июль показывают значительный рост стоимостного объема рынка – от 10 до 20% в разных товарных группах.
Отличие нового бренда «585*Diamonds» от основного формата «585*ЗОЛОТОЙ» как раз в широкой представленности таких изделий – золото высших проб с бриллиантами.
Алекс Шишло для Rough&Polished