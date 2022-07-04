Сеть «585*ЗОЛОТОЙ» открывает 10 магазинов премиального формата «585*Diamonds»

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Сеть «585*ЗОЛОТОЙ» к осени откроет 10 магазинов премиального суббренда сети «585*ЗОЛОТОЙ» в разных регионах России.

В июле 2022 года были открыты два новых магазина «585*Diamonds» в Мурманске и Воронеже, по одному объекту работает в Москве и Сургуте.

В ближайших планах открытие торговых точек в Санкт-Петербурге, Красноярске, Нижневартовске, Тюмени, Иркутске и Полевском.

В ассортименте «585*Diamonds» украшения из золота 585 и 750 пробы с бриллиантами и драгоценными камнями.

Ценовая политика «585*Diamonds» продолжает дисконт-стратегию основного бренда «585*ЗОЛОТОЙ» – предлагать доступные украшения и скидки даже в премиальном сегменте.

Средняя стоимость изделий здесь составляет 30 тыс рублей, но есть и ряд люксовых моделей и коллекций. Что касается золота, покупатели стали обращать внимание на средний и более высокий ценовой сегмент изделий из металла 585 и 750 пробы стоимостью от 25 тыс рублей и выше, спрос на них увеличивается. Данные о продажах за июнь и июль показывают значительный рост стоимостного объема рынка – от 10 до 20% в разных товарных группах.

Отличие нового бренда «585*Diamonds» от основного формата «585*ЗОЛОТОЙ» как раз в широкой представленности таких изделий – золото высших проб с бриллиантами.



Алекс Шишло для Rough&Polished





