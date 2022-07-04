Лондонская биржа металлов не намерена накладывать запрет на российский никель - Reuters

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«Лондонская биржа металлов (London Metal Exchange, LME) сообщила некоторым членам своего комитета, что не будет накладывать запрет на металл «Норникеля» в своей системе, поскольку компания не находится под британскими санкциями, хотя генеральный директор компании Владимир Потанин находится под ними, утверждают три источника, знакомые с этим вопросом», - пишет агентство Reuters в корреспонденции из Лондона.

Отказ от запрета на торговлю российским никелем последовал на фоне опасений в металлургической отрасли, что может повториться ситуация, возникшая на рынке никеля 8 марта, когда цены на металл взлетели до 100 000 долларов за тонну и LME была вынуждена приостановить торги на некоторое время.

Несмотря на то, что на Россию наложены бесчисленные санкции, никель из них исключен, будучи важнейшим ингредиентом нержавеющей стали и элементом для производства батарей электромобилей. Это металл, от которого во многом зависит вся мировая экономика.

Цены на никель росли с начала этого года, пишет Reuters, и этот рост опирается на мощный спрос со стороны потребителей и сокращение запасов металла.

«Россия поставляет около 10% мирового никеля, 6% алюминия и около 3,5% меди. Запрет на российский металл может привести к дефициту и новым скачкам цен в условиях высокой инфляции во всем мире», - заключает агентство.



Владимир Малахов, Rough&Polished





