Эксклюзив
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
Лондонская биржа металлов не намерена накладывать запрет на российский никель - Reuters
Отказ от запрета на торговлю российским никелем последовал на фоне опасений в металлургической отрасли, что может повториться ситуация, возникшая на рынке никеля 8 марта, когда цены на металл взлетели до 100 000 долларов за тонну и LME была вынуждена приостановить торги на некоторое время.
Несмотря на то, что на Россию наложены бесчисленные санкции, никель из них исключен, будучи важнейшим ингредиентом нержавеющей стали и элементом для производства батарей электромобилей. Это металл, от которого во многом зависит вся мировая экономика.
Цены на никель росли с начала этого года, пишет Reuters, и этот рост опирается на мощный спрос со стороны потребителей и сокращение запасов металла.
«Россия поставляет около 10% мирового никеля, 6% алюминия и около 3,5% меди. Запрет на российский металл может привести к дефициту и новым скачкам цен в условиях высокой инфляции во всем мире», - заключает агентство.
Владимир Малахов, Rough&Polished