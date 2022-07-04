Lucapa Diamond идентифицировала семь новых кимберлитов на проекте Мерлин в Австралии

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Согласно сообщению Lucapa Diamond от 11 апреля 2022 года, в 1997 году и до начала добычи полезных ископаемых на проекте Мерлин компаниями Ashton и Rio Tinto в 1999 году, De Beers использовала свою запатентованную технологию бортового мультиспектрального сканера для облета Северной территории, включая зону проекта Мерлин. Идентифицированные аномалии говорили о повышенном содержании глины, богатой магнием, что обычно связано с кимберлитами. Семь выбранных кимберлитовых объектов лежат примерно в 3 км к востоку от известных кимберлитов Мерлин.
По сообщению Lucapa Diamond, эти семь выбранных объектов будут визуально осмотрены на местности, на них отберут пробы грунта для спектрального анализа, а также пробы грунта с тяжелыми минералами. Полученные данные будут интегрированы с имеющимися результатами аэрогеофизической и наземной геофизической разведки, с отобранными пробами тяжелых минералов в грунте и геохимическими пробами грунта для определения дополнительных кимберлитовых объектов в целях последующего наблюдения.
В 2022 году также запланированы дополнительные геофизические работы на выявленном в ходе магниторазведки крупном объекте в рамках общей лицензии на разведку. Управляющий директор Lucapa Diamond Стивен Везеролл (Stephen Wetherall), комментируя работы, сказал: «Идентификация этих кимберлитовых объектов посредством интерпретации исторических гиперспектральных данных De Beers повышает нашу уверенность в том, что на проекте Мерлин могут быть более алмазоносные кимберлиты, помимо 13 ранее идентифицированных. Это очень позитивный первый шаг нашей технической команды, и мы надеемся расширить наши усилия по разведке на Мерлине».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished