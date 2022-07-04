Эксклюзив
Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл
По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...
Сегодня
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
На июльском тендере TAGS были представлены алмазы всех размерных категорий на сумму 50 млн долларов, что дало компании возможность продать почти 70% продукции
Несмотря на явный аппетит к просмотру товаров, в некоторых сегментах алмазный рынок все еще остается неустойчивым. Это, вероятно, является результатом сочетания неопределенности в цепочке поставок, последствий мировой инфляции, сильного доллара США и общего настроя на осторожность среди мировых экономик.
Ведущие потребительские рынки США и Европы сообщают о приличном спросе, а цены на бриллианты в целом остались неизменными в течение последнего месяца. Однако ожидаемого восстановления на китайском рынке не произошло, и рост числа случаев Covid-19 угрожает возобновлением карантина. Санкции против российских товаров, вступившие в силу в середине марта, начали действовать после того, как США и Израиль сообщили о сокращении прямого импорта бриллиантов на рынки за последний месяц.
Компания TAGS представила продукцию на сумму около 50 млн долларов в полном ассортименте и обеспечила продажу примерно 70% выставленных на тендер товаров. Продажи были осуществлены 53 компаниям из всех крупных алмазных центров. В целом, цены на алмазы весом до 0,75 карата держались хорошо, камни 0,75-1,5 карата показали худшие цены, как и камни в размерном диапазоне 2-4 карата. Одиночные камни остаются популярными среди покупателей-специалистов.
Следующая торговая сессия TAGS пройдет в Дубае с 17 по 23 августа 2022 года.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished