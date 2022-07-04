На июльском тендере TAGS были представлены алмазы всех размерных категорий на сумму 50 млн долларов, что дало компании возможность продать почти 70% продукции

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Июльский тендер вызвал большой интерес, в нем приняли участие около 130 компаний. В то время как мировая экономика сталкивается с постоянными проблемами, настроения среди покупателей оставались сдержанными. Согласно сообщению Trans Atlantic Gem Sales (TAGS), в товарных запасах клиентов чувствуется некоторая нехватка продукции, и спрос остается стабильным.

Несмотря на явный аппетит к просмотру товаров, в некоторых сегментах алмазный рынок все еще остается неустойчивым. Это, вероятно, является результатом сочетания неопределенности в цепочке поставок, последствий мировой инфляции, сильного доллара США и общего настроя на осторожность среди мировых экономик.

Ведущие потребительские рынки США и Европы сообщают о приличном спросе, а цены на бриллианты в целом остались неизменными в течение последнего месяца. Однако ожидаемого восстановления на китайском рынке не произошло, и рост числа случаев Covid-19 угрожает возобновлением карантина. Санкции против российских товаров, вступившие в силу в середине марта, начали действовать после того, как США и Израиль сообщили о сокращении прямого импорта бриллиантов на рынки за последний месяц.

Компания TAGS представила продукцию на сумму около 50 млн долларов в полном ассортименте и обеспечила продажу примерно 70% выставленных на тендер товаров. Продажи были осуществлены 53 компаниям из всех крупных алмазных центров. В целом, цены на алмазы весом до 0,75 карата держались хорошо, камни 0,75-1,5 карата показали худшие цены, как и камни в размерном диапазоне 2-4 карата. Одиночные камни остаются популярными среди покупателей-специалистов.

Следующая торговая сессия TAGS пройдет в Дубае с 17 по 23 августа 2022 года.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





