Эксклюзив
Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл
По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...
Сегодня
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Алмазные подразделения в Сурате приветствуют переход RBI на оплату импорта в рупиях
Динеш Навадия (Dinesh Navadia), президент гуджаратского отделения Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) в связи с этим сказал: «Алмазная промышленность Сурата импортирует алмазное сырье от российских горняков на сумму более 400 млн долларов. Решение RBI принесет большое облегчение алмазной отрасли. Большинство импортеров необработанных алмазов считают, что теперь финансовые операции будут проходить быстрее».
Индийская алмазная промышленность считает, что более 8 000 предприятий по огранке бриллиантов в Гуджарате, особенно в Сурате, выиграют от шага RBI, поскольку они смогут напрямую иметь дело с российскими торговцами в рупиях. Из общего годового импорта алмазов на сумму около 20 млрд долларов более 30% алмазного сырья поступает из России.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished