Алмазные подразделения в Сурате приветствуют переход RBI на оплату импорта в рупиях

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Базирующаяся в Сурате отрасль огранки бриллиантов испытывает облегчение после того, как Резервный банк Индии (Reserve Bank of India, RBI) разрешил платежи в международной торговле в индийских рупиях. Этот шаг принес неожиданную прибыль, особенно тем алмазным подразделениям, которые закупают необработанные алмазы из России, говорится в сообщении Financial Times.

Динеш Навадия (Dinesh Navadia), президент гуджаратского отделения Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) в связи с этим сказал: «Алмазная промышленность Сурата импортирует алмазное сырье от российских горняков на сумму более 400 млн долларов. Решение RBI принесет большое облегчение алмазной отрасли. Большинство импортеров необработанных алмазов считают, что теперь финансовые операции будут проходить быстрее».

Индийская алмазная промышленность считает, что более 8 000 предприятий по огранке бриллиантов в Гуджарате, особенно в Сурате, выиграют от шага RBI, поскольку они смогут напрямую иметь дело с российскими торговцами в рупиях. Из общего годового импорта алмазов на сумму около 20 млрд долларов более 30% алмазного сырья поступает из России.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished







