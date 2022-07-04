Эксклюзив
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
Аукционный дом Poly Auction заработал $25 млн на продаже ювелирных изделий в Гонконге
Фото: Poly Auction
Недавняя продажа ювелирных украшений на аукционе Poly Auction в Гонконге принесла в общей сложности около 25 млн долларов США, при этом лидером продаж стало исключительное кольцо с бирманским рубином. Кольцо «Цветок лотоса» (Fleur de Lotus) от Cartier с бриллиантовой осыпкой, украшенное ярким, сияющим и насыщенного красного цвета бирманским рубином в форме «подушки» весом 8,388 карата, было продано за 7,33 млн долларов.
Колье из жадеита и бриллиантов, состоящее из 128 жадеитовых бусин насыщенного зеленого цвета размером от 11,55 мм до 7,48 мм, стало еще одной звездой аукциона. Стоимость лота составила около 6,42 млн долларов.
Ожерелье с бриллиантами и колумбийскими изумрудами, не содержащими улучшающего их характеристики масла, созданное фирмой Harry Winston, было продано за 3,36 млн долларов. Изделие украшают 20 колумбийских изумрудов весом 65,75 карата и 100 бриллиантов огранки «маркиза».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished