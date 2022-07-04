Аукционный дом Poly Auction заработал $25 млн на продаже ювелирных изделий в Гонконге

Фото: Poly Auction

Недавняя продажа ювелирных украшений на аукционе Poly Auction в Гонконге принесла в общей сложности около 25 млн долларов США, при этом лидером продаж стало исключительное кольцо с бирманским рубином. Кольцо «Цветок лотоса» (Fleur de Lotus) от Cartier с бриллиантовой осыпкой, украшенное ярким, сияющим и насыщенного красного цвета бирманским рубином в форме «подушки» весом 8,388 карата, было продано за 7,33 млн долларов.Колье из жадеита и бриллиантов, состоящее из 128 жадеитовых бусин насыщенного зеленого цвета размером от 11,55 мм до 7,48 мм, стало еще одной звездой аукциона. Стоимость лота составила около 6,42 млн долларов.Ожерелье с бриллиантами и колумбийскими изумрудами, не содержащими улучшающего их характеристики масла, созданное фирмой Harry Winston, было продано за 3,36 млн долларов. Изделие украшают 20 колумбийских изумрудов весом 65,75 карата и 100 бриллиантов огранки «маркиза».