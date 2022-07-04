Gemfields сообщает о вооруженном нападении возле рубинового рудника в Мозамбике

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Компания Gemfields сообщила о нападении, приписываемом вооруженным группам, связанным с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), возле принадлежащего компании на 75% рудника Монтепуэс (Montepuez) в Мозамбике.

В сообщении компании говорится, что нападение произошло 13 июля 2022 года в районе деревни Муая, которая находится примерно в 30 км по дороге от рудника.

Это нападение - самое близкое к предприятиям Gemfields по сравнению с предыдущими атаками.

Gemfields заявила, что добыча полезных ископаемых продолжается с повышенной бдительностью.

Сообщается, что часть людей перемещают в деревни Нанхупо и Наманхумбир, где расположены горнодобывающие предприятия компании.

«Gemfields и рудник Монтепуэс считают здоровье и безопасность своих сотрудников и подрядчиков своим наивысшим приоритетом и поддерживают регулярные контакты с государственными органами, а также внимательно следят за развитием событий», — говорится в сообщении.

В прошлом году на руднике Монтепуэс Gemfields произвела 83 990 каратов премиальных рубинов.

С 2014 года компания заработал 827 млн долларов от продаж драгоценных камней.

Связанные с ИГИЛ вооруженные группы в провинции Кабу-Делгаду в ходе нападений с 2017 года, когда начался конфликт, убили тысячи людей, сорвав проекты по добыче природного газа и добыче полезных ископаемых стоимостью в миллиарды долларов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





