Эксклюзив
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Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
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27 июня 2022
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
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Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
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06 июня 2022
Gemfields сообщает о вооруженном нападении возле рубинового рудника в Мозамбике
В сообщении компании говорится, что нападение произошло 13 июля 2022 года в районе деревни Муая, которая находится примерно в 30 км по дороге от рудника.
Это нападение - самое близкое к предприятиям Gemfields по сравнению с предыдущими атаками.
Gemfields заявила, что добыча полезных ископаемых продолжается с повышенной бдительностью.
Сообщается, что часть людей перемещают в деревни Нанхупо и Наманхумбир, где расположены горнодобывающие предприятия компании.
«Gemfields и рудник Монтепуэс считают здоровье и безопасность своих сотрудников и подрядчиков своим наивысшим приоритетом и поддерживают регулярные контакты с государственными органами, а также внимательно следят за развитием событий», — говорится в сообщении.
В прошлом году на руднике Монтепуэс Gemfields произвела 83 990 каратов премиальных рубинов.
С 2014 года компания заработал 827 млн долларов от продаж драгоценных камней.
Связанные с ИГИЛ вооруженные группы в провинции Кабу-Делгаду в ходе нападений с 2017 года, когда начался конфликт, убили тысячи людей, сорвав проекты по добыче природного газа и добыче полезных ископаемых стоимостью в миллиарды долларов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished