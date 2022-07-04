Добыча алмазов компанией De Beers во втором квартале упала на 4% - до 7,9 млн каратов

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Производство алмазов компанией De Beers сократилось на 4%, до 7,9 млн каратов, во втором квартале года по сравнению с 8,9 млн каратов в тот же период годом ранее.

Снижение, согласно компании, произошло в основном из-за обработки руды с более низким содержанием алмазов на ее предприятиях в Ботсване и Канаде.

Добыча De Beers в Ботсване упала на 4%, до 5,5 млн каратов, из-за того, что как на руднике Жваненг (Jwaneng), так и на руднике Орапа (Orapa) перерабатывалась руда с более низким содержанием алмазов.

Производство в Канаде также сократилось на 28%, до 600 000 каратов, из-за переработки руды с более низким содержанием алмазов, незапланированного технического обслуживания завода по переработке руды и влияния невыходов на работу, связанных с Covid-19.

Производство в Южной Африке упало на 4%, до 1,2 млн каратов, в результате снижения объема переработанной руды.

Вместе с тем производство алмазов в Намибии выросло на 67%, достигнув 600 000 каратов, в основном за счет сохраняющихся высоких показателей алмазодобывающего судна «Benguela Gem» после его досрочной поставки в первом квартале года.

De Beers заявила, что высокий спрос на алмазное сырье во втором квартале сохранялся: общий объем продаж алмазного сырья в ходе трех сайтов (торговых сессий) составил 9,4 млн каратов по сравнению с 7,3 млн каратов в ходе двух сайтов во втором квартале 2021 года и 7,9 млн каратов в ходе двух сайтов первом квартале 2022 года.

«Хотя в первом полугодии потребительский спрос на природные бриллианты оставался устойчивым, ухудшение глобальных макроэкономических условий и сокращение потребительских расходов могут повлиять на спрос на ювелирные изделия с бриллиантами, — говорится в сообщении De Beers. — Несмотря на это, сочетание действующих санкций против России, решений ряда американских ювелирных компаний ввести собственные ограничения на покупку российских бриллиантов и продолжающееся развитие инициатив по отслеживанию происхождения камней (таких как блокчейн-платформа TracrTM) имеет потенциал для поддержания стабильного спроса на необработанные алмазы De Beers».

De Beers увеличила прогноз производства на 2022 год до 32–34 млн каратов с предыдущих 30–33 млн каратов в зависимости от условий торговли и масштабов дальнейших сбоев, связанных с Covid-19.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





