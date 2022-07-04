Эксклюзив
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
PGI India поздравляет победителей премии «Платиновый сезон любви 2022»
Награды в рамках программы «Платиновый сезон любви 2022» опираются на необычайный успех розничных и производственных партнеров PGI. В течение праздничного вечера PGI поздравила победителей и лучших исполнителей этой фирменной розничной инициативы. Победители в различных категориях были награждены за увеличение конверсии в магазинах в ходе этой кампании, которая увеличила продажи платиновых ювелирных изделий.
Поделившись своим мнением о поразительном успехе инициативы, Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee), управляющий директор PGI India, заявила: «Программа «Платиновый сезон любви» зафиксировала рост продаж на 100% по сравнению с 2019 годом, что подчеркивает ее невероятный успех по возвращении через два года. Успех пятого выпуска «Платинового сезона любви» действительно является результатом активного участия розничных продавцов, производителей и приверженности их команд. Мы искренне ценим усилия наших партнеров по дальнейшему созданию устойчивого спроса на платину и привлечению покупателей в магазины в этот критический период. Мы уверены, что с началом празднеств и приближающимся свадебным сезоном этот импульс сохранится до конца года».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished