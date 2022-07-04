PGI India поздравляет победителей премии «Платиновый сезон любви 2022»

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После огромного успеха четырех предыдущих мероприятий индийское подразделение Международной платиновой гильдии (Platinum Guild International, PGI) вернуло к жизни свою ежегодную флагманскую розничную инициативу — «Платиновый сезон любви 2022» (Platinum Season of Love 2022). В своем пятом выпуске месячная программа, которая длилась с 5 мая по 5 июня 2022 года, наполнила свежей энергией и волнением партнеров PGI, поддерживая при этом общий потребительский розничный спрос на платину. Долгожданная программа вернулась через два года отсутствия, и возвращение было феноменальным: участвующие ритейлеры сообщили о 100% росте продаж по сравнению с Platinum Season of Love 2019.

Награды в рамках программы «Платиновый сезон любви 2022» опираются на необычайный успех розничных и производственных партнеров PGI. В течение праздничного вечера PGI поздравила победителей и лучших исполнителей этой фирменной розничной инициативы. Победители в различных категориях были награждены за увеличение конверсии в магазинах в ходе этой кампании, которая увеличила продажи платиновых ювелирных изделий.

Поделившись своим мнением о поразительном успехе инициативы, Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee), управляющий директор PGI India, заявила: «Программа «Платиновый сезон любви» зафиксировала рост продаж на 100% по сравнению с 2019 годом, что подчеркивает ее невероятный успех по возвращении через два года. Успех пятого выпуска «Платинового сезона любви» действительно является результатом активного участия розничных продавцов, производителей и приверженности их команд. Мы искренне ценим усилия наших партнеров по дальнейшему созданию устойчивого спроса на платину и привлечению покупателей в магазины в этот критический период. Мы уверены, что с началом празднеств и приближающимся свадебным сезоном этот импульс сохранится до конца года».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





