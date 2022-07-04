В России в 2021 году продано ювелирных изделий на 365,89 млрд рублей

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Общий объем продаж ювелирных изделий в России в 2021 году составил 365,89 млрд рублей, сообщили в Гильдии ювелиров России.

Несмотря на рост общего объёма продаж на 50% и прирост объемов продаж по всем федеральным округам по сравнению с 2020 годом, распределение по объемам продаж изменилось за счет увеличения доли объемов продаж на 11% в Центральном федеральном округе.

Лидерами розничных продаж стали 10 субъектов федерации: Город Москва, Республика Дагестан, Краснодарский край, Тюменская область, Город Санкт-Петербург, Московская область, Свердловская область, Новосибирская область, Белгородская область, Республика Саха (Якутия).

Совокупный объем продаж этих субъектов федерации составляет 66% всех розничных продаж ювелирных изделий в России. По сравнению с предыдущим годом наибольший рост объемов продаж был зарегистрирован в Москве - в 3,2 раза.

43% от всех розничных продаж осуществляется в Центральном федеральном округе. Наименьшее число продаж в Северо-западном и Дальневосточном федеральных округах, но 6% от всех розничных продаж в России.



Алекс Шишло для Rough&Polished





