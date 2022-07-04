Ювелирная сеть «585*ЗОЛОТОЙ» внедрила систему автоматизации процессов ServiceDesk

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Платформа позволяет систематизировать заявки и быстро принимать решения по ним. Ежедневно в системе ServiceDesk обрабатывается около двух тысяч обращений от сотрудников розничных магазинов и офисов.

Благодаря внедрению новой платформы удалось значительно увеличить скорость и качество обработки обращений, как следствие, - улучшить уровень сервиса ювелирной сети «585*ЗОЛОТОЙ».

Через систему одного окна с рабочим вопросом могут обратиться

более десяти тысяч сотрудников компании. И каждая заявка будет обработана в кратчайшие сроки. ServiceDesk также значительно снижает вероятность человеческих ошибок, так как на всех этапах контролирует выполнение обращений, минимизирует потерю информации и повышает прозрачность работы над задачей.

«В управлении сети более 1 тыс магазинов, где продается четверть всех украшений в России. Кроме того, у компании 5 крупных офисов в разных регионах страны. Большой объем заказов генерирует и растущее количество сервисных обращений. Внедрение «Битрикс24» помогло существенно увеличить скорость и повысить качество обработки заявок из розницы и офисов за счет автоматизации рутинных операций. Оно позволило рациональнее распределять их по рабочим группам, регулировать нагрузку на сотрудников и улучшить уровень сервиса», - заявил Алексей Феликсов (Alexey Felixov), генеральный директор федеральной франчайзинговой сети «585*ЗОЛОТОЙ».



Алекс Шишло для Rough&Polished





