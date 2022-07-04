Эксклюзив
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
Ювелирная сеть «585*ЗОЛОТОЙ» внедрила систему автоматизации процессов ServiceDesk
Благодаря внедрению новой платформы удалось значительно увеличить скорость и качество обработки обращений, как следствие, - улучшить уровень сервиса ювелирной сети «585*ЗОЛОТОЙ».
Через систему одного окна с рабочим вопросом могут обратиться
более десяти тысяч сотрудников компании. И каждая заявка будет обработана в кратчайшие сроки. ServiceDesk также значительно снижает вероятность человеческих ошибок, так как на всех этапах контролирует выполнение обращений, минимизирует потерю информации и повышает прозрачность работы над задачей.
«В управлении сети более 1 тыс магазинов, где продается четверть всех украшений в России. Кроме того, у компании 5 крупных офисов в разных регионах страны. Большой объем заказов генерирует и растущее количество сервисных обращений. Внедрение «Битрикс24» помогло существенно увеличить скорость и повысить качество обработки заявок из розницы и офисов за счет автоматизации рутинных операций. Оно позволило рациональнее распределять их по рабочим группам, регулировать нагрузку на сотрудников и улучшить уровень сервиса», - заявил Алексей Феликсов (Alexey Felixov), генеральный директор федеральной франчайзинговой сети «585*ЗОЛОТОЙ».
Алекс Шишло для Rough&Polished