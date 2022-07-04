Информационное сообщение для владельцев депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении акций «Норникеля»

ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший производитель палладия и высокосортного никеля, а также крупный производитель платины и меди, уведомляет держателей американских депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении акций Компании («АДР»), о том, что 14 июля 2022 года вступили в силу отдельные изменения в Федеральный закон № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 16 апреля 2022 года («Закон»).

Закон предусматривает возможность автоматической и принудительной конвертации АДР в акции Компании без участия банка-депозитария по программе АДР Компании (BNY

Mellon).

Автоматическая конвертация предусматривает конвертацию АДР, права на которые учитываются в российских депозитариях, без заявлений на конвертацию со стороны соответствующих держателей АДР в порядке и сроки, установленные решением Совета директоров Центрального банка.

Принудительная конвертация предусмотрена для АДР, права на которые учитываются в иностранных организациях и владельцы которых самостоятельно не могут получить акции Компании из-за иностранных ограничительных мер или недружественных действий. В этом случае такие владельцы АДР вправе в течение 90 дней со дня вступления Закона в силу (14 июля 2022 г.) обратиться с заявлением о принудительной конвертации к кастодиану программы АДР (АО «Райффайзенбанк») с приложением документов, подтверждающих владение АДР, и иных документов. После истечения срока приема заявлений о принудительной конвертации кастодиан должен открыть заявителям, которые не получили отказ, счета депо владельцев и зачислить соответствующее количество акций Компании на такие счета.

В соответствии с информацией, раскрытой банком-депозитарием (BNY Mellon), в случае любого списания акций Компании со счета депо депозитарных программ в связи с автоматической или принудительной конвертацией BNY Mellon планирует закрыть программу АДР для погашения АДР и приостановить обработку любых корпоративных событий (включая голосование) до полной сверки соответствия количества ценных бумаг.

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

ПАО «ГМК «Норильский никель» – диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты.

Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.

В России акции компании допущены к торгам на Московской и Санкт-Петербургской биржах, АДР допущены к торгам на Санкт-Петербургской бирже.