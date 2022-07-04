Gem Diamonds добыла алмаз весом 114 каратов на руднике Летсенг

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Компания Gem Diamonds добыла высококачественный белый алмаз типа I весом 114 каратов на принадлежащем ей на 70% руднике Летсенг (Letšeng) в Лесото.

Эта находка стала четвертым алмазом весом более 100 каратов, добытым на руднике Летсенг за последние недели.

Gem Diamonds обнаружила алмаз весом 245 каратов 11 июня и алмаз весом 129 каратов 23 мая, а также алмаз весом 125 каратов 31 мая.

Летсенг входит в десятку крупнейших мировых производителей алмазов по размеру выручки.

Он также превратился в один из крупнейших открытых алмазных рудников в мире, перерабатывая руду из двух кимберлитовых трубок - основной трубки и трубки-спутника.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





