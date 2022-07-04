В 2022 финансовом году выручка Petra Diamonds выросла на 44%, несмотря на снижение количества проданных алмазов в каратах

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Petra Diamonds, ведущая добычу полезных ископаемых в Южной Африке и Танзании, в 2022 финансовом году заработала 584,1 млн долларов США по сравнению с 406,9 млн долларов годом ранее.

Горнодобывающая компания заявила, что 44-процентный рост выручки от продажи алмазов был частично обусловлен увеличением количества проданных исключительных камней на общую сумму 89,1 млн долларов против 62 млн долларов в 2021 финансовом году. Достижению такой выручки также способствовало повышение цены на сравнимые категории камней в 2022 финансовом году.

Количество проданных алмазов в каратах сократилось на 11% по сравнению с 2021 финансовым годом, когда были проданы значительно бо́льшие объемы, в основном вне тендера.

Это последовало за накоплением товарных запасов, наблюдавшимся в конце 2020 финансового года после первоначальной вспышки COVID-19.

Petra Diamonds заявила, что ее производство алмазного сырья за год соответствовало плану и составило около 3,4 млн каратов по сравнению с 3,2 млн каратов в предыдущем году.

Объем производства включал продукцию рудника Вильямсон (Williamson), который возобновил работу в первой половине года после того, как он с апреля 2020 года в течение 18 месяцев находился на техническом обслуживании.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





