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Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
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06 июня 2022
В 2022 финансовом году выручка Petra Diamonds выросла на 44%, несмотря на снижение количества проданных алмазов в каратах
Горнодобывающая компания заявила, что 44-процентный рост выручки от продажи алмазов был частично обусловлен увеличением количества проданных исключительных камней на общую сумму 89,1 млн долларов против 62 млн долларов в 2021 финансовом году. Достижению такой выручки также способствовало повышение цены на сравнимые категории камней в 2022 финансовом году.
Количество проданных алмазов в каратах сократилось на 11% по сравнению с 2021 финансовым годом, когда были проданы значительно бо́льшие объемы, в основном вне тендера.
Это последовало за накоплением товарных запасов, наблюдавшимся в конце 2020 финансового года после первоначальной вспышки COVID-19.
Petra Diamonds заявила, что ее производство алмазного сырья за год соответствовало плану и составило около 3,4 млн каратов по сравнению с 3,2 млн каратов в предыдущем году.
Объем производства включал продукцию рудника Вильямсон (Williamson), который возобновил работу в первой половине года после того, как он с апреля 2020 года в течение 18 месяцев находился на техническом обслуживании.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished