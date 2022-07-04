Эксклюзив
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
Платформа Get-Diamonds запускает «ВИРТУАЛЬНУЮ РУКУ» – инструмент дополненной реальности
Генеральный директор Get-Diamonds Эяль Ширази (Eyal Shirazy) сказал по этому поводу:
«ВИРТУАЛЬНАЯ РУКА» предлагает ритейлерам важное преимущество в продаже ювелирных изделий с бриллиантами, которое, я уверен, оценят их покупатели. Реакция отрасли на сделку была чрезвычайно положительной, и я считаю, что это привлечет значительное количество новых пользователей к Get-Diamonds».
На первом этапе инструмент дополненной реальности открыт для всех пользователей, зарегистрированных или нет. Второй этап, который будет открыт только для зарегистрированных пользователей, позволит им виртуально примерить настоящие камни из списков Get-Diamonds не только в кольцах, но и в серьгах и других украшениях.
Передовой инструмент является результатом сотрудничества с Inova Diamonds, компанией, которая специализируется на технологических решениях для онлайн-маркетинга бриллиантов и ювелирных изделий с использованием дополненной реальности. Артиум Сондельзон (Artium Sondelzon), соучредитель Inova Diamonds, сказал, что на более позднем этапе «ВИРТУАЛЬНАЯ РУКА» будет использовать полную 3D-технологию, включая реалистичное изображение бриллиантов и золота, обеспечивая также вращение бриллиантов.
Аруна Гаитонде, главный редактор Азиатского бюро Rough&Polished