Платформа Get-Diamonds запускает «ВИРТУАЛЬНУЮ РУКУ» – инструмент дополненной реальности

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Get-Diamonds, крупнейшая в мире онлайн-платформа B2B для листинга бриллиантов, принадлежащая Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB), запустила «ВИРТУАЛЬНУЮ РУКУ» (VIRTUAL HAND), инструмент дополненной реальности, который позволяет пользователям виртуально примерять различные кольца с бриллиантами разных размеров и огранок, вставленными в разные оправы, с использованием компьютерной визуализации. Get-Diamonds — единственная онлайн-платформа B2B, предлагающая такой инструмент.

Генеральный директор Get-Diamonds Эяль Ширази (Eyal Shirazy) сказал по этому поводу:

«ВИРТУАЛЬНАЯ РУКА» предлагает ритейлерам важное преимущество в продаже ювелирных изделий с бриллиантами, которое, я уверен, оценят их покупатели. Реакция отрасли на сделку была чрезвычайно положительной, и я считаю, что это привлечет значительное количество новых пользователей к Get-Diamonds».

На первом этапе инструмент дополненной реальности открыт для всех пользователей, зарегистрированных или нет. Второй этап, который будет открыт только для зарегистрированных пользователей, позволит им виртуально примерить настоящие камни из списков Get-Diamonds не только в кольцах, но и в серьгах и других украшениях.

Передовой инструмент является результатом сотрудничества с Inova Diamonds, компанией, которая специализируется на технологических решениях для онлайн-маркетинга бриллиантов и ювелирных изделий с использованием дополненной реальности. Артиум Сондельзон (Artium Sondelzon), соучредитель Inova Diamonds, сказал, что на более позднем этапе «ВИРТУАЛЬНАЯ РУКА» будет использовать полную 3D-технологию, включая реалистичное изображение бриллиантов и золота, обеспечивая также вращение бриллиантов.



Аруна Гаитонде, главный редактор Азиатского бюро Rough&Polished





