АЛРОСА планирует поручить Национальному Расчетному Депозитарию организовать передачу денежных средств в счет выплаты купонов по еврооблигациям

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АК «АЛРОСА» (ПАО) информирует о запуске процедуры идентификации держателей еврооблигаций, права которых учитываются российскими депозитариями.

Вследствие санкционных ограничений, введенных в отношении АК «АЛРОСА» (ПАО) («Компания») и Alrosa Finance S.A., эмитента двух выпусков еврооблигаций в сумме 500 000 000 долларов США каждый со сроками погашения в 2024 и 2027 гг., гарантом по которым выступает Компания, а также иных санкций, введенных США, ЕС и Великобританией в отношении Российской Федерации и российских лиц, 9 апреля 2022 г. и 25 июня 2022 г. Компания технически не смогла исполнить обязательства по выплате очередных купонов по каждому из выпусков.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О репатриации резидентами – участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» от 5 июля 2022 года № 430 («Указ»), Компания обязана осуществить исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций, права которых учитываются российскими депозитариями, путем передачи денежных средств в порядке, определенном Советом директоров Центрального банка Российской Федерации, либо передачи размещенных облигаций таким держателям.

Настоящим Компания информирует, что в рамках исполнения Указа Компания планирует направить в адрес НКО АО НРД (Национальный Расчетный Депозитарий) запрос на проведение идентификации держателей еврооблигаций АЛРОСА, права на которые учитываются на счетах НКО АО НРД и российских депозитариев. На основании полученных реестров держателей еврооблигаций Компания планирует поручить НКО АО НРД организовать передачу денежных средств в счет выплаты купонов по еврооблигациям, срок выплат которых наступил 9 апреля 2022 г. и 25 апреля 2022 г., в рублях Российской Федерации в порядке, предусмотренном официальным разъяснением Банка России от 20.05.2022 № 6-ОР.

Компания призывает депонентов российских депозитариев, являющихся владельцами еврооблигаций АЛРОСА со сроками погашения в 2024 г. (ISIN: XS1843441731 / US02109TAD46) и 2027 г. (ISIN: XS2010030919 / US02109TAE29), обратиться в свой депозитарий для обеспечения передачи необходимой информации по запросу НКО АО НРД.

Исполнение обязательств по выплате купонов держателям еврооблигаций, учет прав которых осуществляется в иностранной депозитарной инфраструктуре (в частности, через расчетно-клиринговые системы Euroclear, Clearstream и DTC), остается технически невозможным вследствие введенных в отношении Компании санкционных ограничений.

Компания обращает внимание, что держатели еврооблигаций, права которых учитываются в иностранной депозитарной инфраструктуре, могут обратиться в регулирующие органы США (OFAC) и Великобритании (OFSI) с заявками на выдачу лицензий, которые позволили бы Компании и Основному платежному агенту (The Bank of New York Mellon, London Branch) исполнить свои обязательства по осуществлению купонных выплат.

Компания признает свои платежные обязательства по еврооблигациям в полном объеме, предпринимает все возможные шаги и меры для защиты интересов держателей и готова после снятия регуляторных ограничений исполнять свои обязательства в соответствии с условиями эмиссионной документации в равной степени перед всеми держателями Облигаций.





