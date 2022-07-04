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Парюра с изумрудами и бриллиантами стала главным лотом на аукционе в Гонконге
Фото: Sotheby’s
Ожидается, что парюра с изумрудами и бриллиантами вместе с кольцом, украшенным белыми и светло-розовыми бриллиантами, привлечет внимание покупателей на аукционе Sotheby’s Jewels 19 июля в Гонконге.
Коллекция изделий компании Chopard с изумрудами и бриллиантами включает в себя колье-нагрудник, серьги-подвески и браслет в тон, украшенный колумбийскими изумрудами общим весом 167,94 карата. Предварительная оценка набора украшений составляет от 8 до 12 млн гонконгских долларов.
Еще одним важным предметом продажи является кольцо со светло-розовым бриллиантом весом 3,53 карата и белыми бриллиантами от фирмы Piaget, стоимость которого, как ожидается, составит от 1 до 1,5 млн гонконгских долларов. На продажу также будет выставлен бриллиант без оправы весом 16,36 карата стоимостью от 12,8 до 15 млн гонконгских долларов. На аукционе также предложен прекрасный выбор изделий из жадеита во главе с кабошоном цвета «парижская зелень», ожерельем с подвеской из рубина и бриллианта и ожерельем из жадеитовых бусин.
На распродаже в Гонконге будут представлены изделия известных ювелирных домов, таких как Buccellati, Cartier, Chopard, Piaget и Tiffany & Co.
Аруна Гаитонде, главный редактор Азиатского бюро Rough&Polished