«Норникель» стал первой компанией в криптореестре ЦБ

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«Норникель» стал первым эмитентом платформы по токенизации промышленных активов Atomyze, которая выпускает цифровые активы «Норникеля» и в которую ранее инвестировал «Интеррос» Владимира Потанина, сообщает rbc.ru.

В основе платформы Atomyze лежит технология распределенного реестра, которая позволяет переводить физические активы в цифровую форму и упрощает процесс торговли за счет ускоренной обработки.

«Норникель» планирует использовать возможности платформы для токенизации части контрактных объемов поставок, таким образом предлагая широкому кругу инвесторов, заинтересованных в цифровых активах, новый класс инвестиционных продуктов.

Компания намерена постепенно переходить на цифровые торговые инструменты. Выпущенные токены будут обеспечены резервами металла, в отношении которых будет проводиться регулярный аудит. На первом этапе «Норникель» будет тестировать токены, обеспеченные палладием, кобальтом и медью, а в будущем планирует токенизировать и другие металлы. Ожидается, что общий объем токенов, которые будут выпущены в течение первого года, составит до 10% от общего объема продаж «Норникеля».

В ходе тестового периода доступ к платформе получат партнеры «Норникеля», в том числе компании Trafigura, Traxys и Umicore. В дальнейшем будет открыт доступ для других типов эмитентов, и платформа перейдет в полнофункциональный режим работы.

«Развитие цифровых проектов является приоритетным направлением для «Интерроса», поскольку цифровая экономика открывает новые возможности для выхода на глобальные рынки, повышает конкурентоспособность всей российской экономики, позволяет вовлекать в экономические процессы большее количество людей», - прокомментировал получение лицензии Владимир Потанин.

Первые токены на блокчейн-платформе Atomyze были выпущены в декабре 2020 года. Палладиевый фонд Global Palladium Fund представил токены, с помощью которых часть контрактов с крупными промышленными партнерами «Норникеля» была переведена в цифровой формат, пишет rbc.ru.

Atomyze получила одобрение от департамента финансовых технологий Центробанка в феврале 2020 года. Однако тогда регулятор подчеркнул, что площадка сможет функционировать только после принятия закона о ЦФА, который вступил в силу 1 января 2021 года.

Экосистема торговых площадок по токенизации Atomyze создана в 2019 году при поддержке международной группы инвесторов, включая Global Palladium Fund и компанию «Интеррос» Владимира Потанина. Разработчиком платформы стала российская компания «Newity», взявшая за основу решение Hyperledger Fabriс, в разработке которого участвовала IBM.



Алекс Шишло для Rough&Polished





