Эксклюзив
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Розничные продажи Luk Fook за 1 квартал 2023 финансового года практически не изменились, снизившись всего на 1%
Рост продаж в сравнимых магазинах на рынке Гонконга и Макао в 1 квартале составил 2%, в то время как продажи золотых в этих магазинах увеличились на 15%, а продажи ювелирных изделий с фиксированной ценой снизились на 21%. Рост продаж в сравнимых магазинах Гонконга в 1 квартале составил 40% в основном потому, что продажа золотых изделий в них увеличилась на 54%, а в продажах большинства других продуктов, включая изделия с бриллиантами, был зафиксирован двузначный рост.
В Макао было зафиксировано значительное снижение продаж в апреле и мае из-за возобновления пандемии на материке, в то время как в июне был отмечен значительный рост, в связи с чем продажи в сравнимых магазинах Макао упали на 43%.
Выручка от розничной торговли на рынке Гонконга и Макао снизилась примерно на 1% в годовом исчислении в течение квартала. Из-за резкого роста спроса на золотые изделия, вызванного снижением цен на золото, продажи в сравнимых магазинах с 1 по 7 июля 2022 года для Гонконга выросли на 116%, в то время как продажи золотых изделий увеличились на 161%. Продажи в сравнимых магазинах Макао за этот период снизились на 76% в условиях жестких антипандемических мер.
Общий объем продаж в сравнимых магазинах на материке снизился на 28%, а продажи в них золотых изделий и ювелирных изделий с фиксированной ценой уменьшились на 26% и 34% соответственно, однако общее снижение продаж в таких магазинах с 1 до 7 июля 2022 года сократилось примерно до 11%.
Аруна Гаитонде, главный редактор Азиатского бюро Rough&Polished