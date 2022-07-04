Эксклюзив
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
Mountain Province Diamonds представила основные сведения о бурении на северо-западе карьера Хёрн
По данным компании, кимберлит пересечен более чем на 60% в 14 буровых скважинах, работы на которых уже завершены. Самое длинное пересечение длиной 114,5 метров содержит гипабиссальный и туфизитовый кимберлит.
«В настоящее время при добыче в карьере обнаружено больше кимберлита, простирающегося на северо-запад и в глубину, и на данный момент результаты полностью подтверждают возможность рассмотрения вопроса о подземной добыче алмазов в Гачо Куэй в будущем. Мы с нетерпением ожидаем дальнейшего расширения северо-западного участка Хёрн с целью увеличения срока службы шахты Гачо Куэй», - прокомментировал Марк Уолл (Mark Wall), президент и генеральный директор компании.
Кимберлит Хёрн - один из четырех кимберлитов на руднике Гачо Куэй, который в настоящее время занимает пятое место в мире с годовой добычей алмазов около шести миллионов каратов.
Алекс Шишло для Rough&Polished