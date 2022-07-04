Mountain Province Diamonds представила основные сведения о бурении на северо-западе карьера Хёрн

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Компания Mountain Province Diamonds Inc. представила промежуточные результаты бурения в северо-западной части карьера Хёрн (Hearne) на руднике Гачо Куэй (Gahcho Kué).

По данным компании, кимберлит пересечен более чем на 60% в 14 буровых скважинах, работы на которых уже завершены. Самое длинное пересечение длиной 114,5 метров содержит гипабиссальный и туфизитовый кимберлит.

«В настоящее время при добыче в карьере обнаружено больше кимберлита, простирающегося на северо-запад и в глубину, и на данный момент результаты полностью подтверждают возможность рассмотрения вопроса о подземной добыче алмазов в Гачо Куэй в будущем. Мы с нетерпением ожидаем дальнейшего расширения северо-западного участка Хёрн с целью увеличения срока службы шахты Гачо Куэй», - прокомментировал Марк Уолл (Mark Wall), президент и генеральный директор компании.

Кимберлит Хёрн - один из четырех кимберлитов на руднике Гачо Куэй, который в настоящее время занимает пятое место в мире с годовой добычей алмазов около шести миллионов каратов.



Алекс Шишло для Rough&Polished





