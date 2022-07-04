Алмазным компаниям облегчат открытие банковских счетов в Бельгии

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Банковские учреждения в Бельгии, отказывающие алмазным компаниям в открытии текущего счета, в скором времени будут обязаны это делать в законодательном порядке.

Поправка к закону об основных банковских услугах для предприятий, которая запрещает кредитным организациям отказывать в обслуживании клиентов из определенных бизнес-секторов, уже одобрена комитетом парламента Бельгии по экономике и вступит в силу этой осенью, пишет газета L’Echo.

Банки считают алмазный бизнес слишком рискованным, поскольку кредитные организации зачастую считают, что он неразрывно связан с мошенничеством и отмыванием денег.

Благодаря внесенной в закон поправке после трех отказов компании смогут подать жалобу в министерство финансов Бельгии, которое потребует от банка разрешить соответствующему юридическому лицу открытие текущего счета.



Алекс Шишло для Rough&Polished





