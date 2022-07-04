Компания Titan планирует расширить сеть магазинов бренда Tanishq на мировых рынках

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В сообщении о международном бизнесе своего ювелирного подразделения компания Titan из промышленной группы TATA Group заявила, что открыла магазины бренда Tanishq в Дубае и его пригороде Аль-Барше, которые пользуются большим успехом у взыскательных покупателей, хорошо отзывающихся о предлагаемых там ювелирных изделиях. Расширение сети магазинов в ОАЭ и странах Персидского залива продолжится.

Ювелирное подразделение компании Titan также ждет открытия своего первого магазина Tanishq в США в течение 2022-23 финансового года. Согласно сообщению Titan, ювелирные возможности индийской диаспоры весьма велики и это поможет скорейшему осуществлению проекта, сделав его значимой частью всего портфеля международного бизнеса компании.

Обращаясь к своим акционерам, управляющий директор Titan С. К. Венкатараман (C K Venkataraman) сказал: «Мы также стали уделять больше внимания возможностям индийской диаспоры для продвижения ювелирных изделий. Флаг Tanishq вскоре будет развеваться в нескольких местах в Западной Азии и в Северной Америке».

Помимо производства ювелирных изделий, Titan работает в таких сегментах, как производство часов и очков. Компания также занимается производством национальной одежды.



Аруна Гаитонде, главный редактор Азиатского бюро Rough&Polished





