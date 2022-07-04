Эксклюзив
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
Компания Titan планирует расширить сеть магазинов бренда Tanishq на мировых рынках
Ювелирное подразделение компании Titan также ждет открытия своего первого магазина Tanishq в США в течение 2022-23 финансового года. Согласно сообщению Titan, ювелирные возможности индийской диаспоры весьма велики и это поможет скорейшему осуществлению проекта, сделав его значимой частью всего портфеля международного бизнеса компании.
Обращаясь к своим акционерам, управляющий директор Titan С. К. Венкатараман (C K Venkataraman) сказал: «Мы также стали уделять больше внимания возможностям индийской диаспоры для продвижения ювелирных изделий. Флаг Tanishq вскоре будет развеваться в нескольких местах в Западной Азии и в Северной Америке».
Помимо производства ювелирных изделий, Titan работает в таких сегментах, как производство часов и очков. Компания также занимается производством национальной одежды.
Аруна Гаитонде, главный редактор Азиатского бюро Rough&Polished