Platinum Group Metals понесла чистый убыток в размере $7,26 млн

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Компания Platinum Group Metals, ориентированная на Южную Африку, понесла чистый убыток в размере 7,26 млн долларов США за девять месяцев, закончившихся 31 мая 2022 года, по сравнению с 8,84 млн долларов годом ранее.

Общие и административные расходы за рассматриваемый период составили 3,26 млн долларов по сравнению с 2,91 млн долларов в предыдущем году.

Увеличение расходов было в основном связано с судебными издержками в связи с судебным разбирательством в Африке, которое проходило в период с октября 2021 года по март 2022 года.

Убыток на акцию за этот период составил 0,08 доллара по сравнению с убытком в размере 0,12 доллара на акцию за девять месяцев, закончившихся 31 мая 2021 года.

Platinum Group Metals сосредоточена на продвижении проекта Вотерберг (Waterberg), расположенного на северном ответвлении бушвелдского комплекса в Южной Африке.

Проект Вотерберг, согласно компании, планируется как полностью механизированный неглубокий рудник с наклонным доступом для добычи палладия, платины, золота и родия и, по прогнозам, станет одним из крупнейших и самых дешевых в мире подземных рудников для добычи металлов платиновой группы.

Компания также продвигает исследования и разработки через компанию Lion Battery Technologies, используя платину и палладий в технологиях литиевых батарей в сотрудничестве с Anglo American Platinum и Международным университетом Флориды (Florida International University).



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





