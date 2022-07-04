Эксклюзив
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
Platinum Group Metals понесла чистый убыток в размере $7,26 млн
Общие и административные расходы за рассматриваемый период составили 3,26 млн долларов по сравнению с 2,91 млн долларов в предыдущем году.
Увеличение расходов было в основном связано с судебными издержками в связи с судебным разбирательством в Африке, которое проходило в период с октября 2021 года по март 2022 года.
Убыток на акцию за этот период составил 0,08 доллара по сравнению с убытком в размере 0,12 доллара на акцию за девять месяцев, закончившихся 31 мая 2021 года.
Platinum Group Metals сосредоточена на продвижении проекта Вотерберг (Waterberg), расположенного на северном ответвлении бушвелдского комплекса в Южной Африке.
Проект Вотерберг, согласно компании, планируется как полностью механизированный неглубокий рудник с наклонным доступом для добычи палладия, платины, золота и родия и, по прогнозам, станет одним из крупнейших и самых дешевых в мире подземных рудников для добычи металлов платиновой группы.
Компания также продвигает исследования и разработки через компанию Lion Battery Technologies, используя платину и палладий в технологиях литиевых батарей в сотрудничестве с Anglo American Platinum и Международным университетом Флориды (Florida International University).
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished