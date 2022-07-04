Botswana Diamonds начинает бурение в на проекте Торни Ривер

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Компания Botswana Diamonds, зарегистрированная лондонском Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM) и Ботсванской фондовой бирже (Botswana Stock Exchange, BSE), начала бурение на недавно обнаруженных геофизических аномалиях с высоким содержанием полезных ископаемых на проекте Торни Ривер (Thorny River) в Южной Африке.

В сообщении компании говорится, что цель программы бурения состоит в том, чтобы обнаружить дополнительные выходы кимберлита на отводе Торни Ривер и тем самым увеличить ресурсы, проложив путь для будущей лицензии на добычу или для заявок на получение необходимых разрешений.

Согласно Botswana Diamonds, на четырех гравитационных аномалиях с высоким содержанием алмазов планируется пробурить методом обратной циркуляции как минимум 10 скважин. Наиболее перспективная цель для бурения была определена британской исследовательской компанией Subterrane.

«Это важный следующий шаг в нашем стремлении начать коммерческую эксплуатацию проекта Торни Ривер, — сказал руководитель компании Джон Тилинг (John Teeling). — Мы надеемся, что эти дополнительные скважины расширят ресурсную базу, что позволит провести финансовую оценку большего потенциала алмазного проекта Торни Ривер».

Бурение займет около двух недель. В апреле прошлого года компания Botswana Diamonds заявила, что концептуальная оценка создания открытого карьера показывает, что даже при низких уровнях дохода данный кимберлит является потенциально коммерческим при применении текущих стандартных отраслевых затрат на добычу и переработку.

В то время компания сообщала, что при средней стоимости алмазов в 170 долларов за карат, средних затратах на добычу, ставке дисконтирования 10%, содержании алмазов в размере 40 каратов на сто тонн руды и наличии 1,7 млн тонн кимберлита все указывает на то, что рудник скорее всего коммерческий.

Компания также усматривала потенциал для положительного операционного денежного потока даже при низком уровне извлечения алмазов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





