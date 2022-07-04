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06 июня 2022
Индийская ювелирная компания установила рекорд, создав кольцо с 24 697 бриллиантами
Фото: SWA Diamonds
Индийская компания SWA Diamonds (Индия) из Кералы попала в Книгу рекордов Гиннеса, установив 5 мая 2022 года рекорд по количеству бриллиантов в одном кольце. Создание кольца началось с его дизайна, за основу которого команда решила взять гриб «розовая устрица».
«Этот гриб олицетворяет бессмертие и долголетие», — пояснил Абдул Гафур Анадян (Abdul Gafur Anadiyan), управляющий директор SWA Diamond. Компания воздала должное этому, назвав готовое кольцо «Ами», что на санскрите означает «бессмертие».
SWA Diamonds, индийский ритейлер, специализируется на ювелирных изделиях с бриллиантами, ставя перед собой задачу сделать их доступными для всех. Кольцо-рекордсмен было создано, чтобы привлечь внимание к бренду и повысить узнаваемость работы этой компании.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished