Компания LUSANT дебютировала на международной ювелирной выставке JCK 2022 в Лас-Вегасе

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Компания LUSANT, модный и диверсифицированный бриллиантовый бренд, появилась на выставке JCK Las Vegas, одном из самых престижных международных ювелирных мероприятий. LUSANT представила имидж своего бренда и свое технологическое мастерство на выставке JCK, продемонстрировав различные ювелирные изделия с отличительными чертами торговой марки, углубляя осведомленность и понимание потребителей.

Выставка JCK Las Vegas была выбрана в связи в связи с тем, что это крупное международное мероприятие имеет сильное влияние на мировую ювелирную промышленность. Придерживаясь незыблемых стандартов качества, LUSANT придерживается творческого подхода в производстве, проявляя изысканное мастерство и применяя технические ноу-хау в создании красочных украшений с искусственными бриллиантами. Применяемая компанией уникальная техника «звездообразной огранки» заставляет бриллианты сверкать каждой гранью.

Компания LUSANT получил свое название от французского слова, означающего «светиться» и «сиять». Это бренд выращенных в лаборатории бриллиантов принадлежит китайской группе компаний Yuyuan Jewelry and Fashion Group. Являясь опорой для сегмента ювелирного и модного бизнеса компании Yuyuan Inc., группа активно использует сильные стороны и стратегическое руководство родительской компании.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





