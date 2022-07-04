Компания B2Gold увеличила производство золота во втором финансовом квартале

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Канадская золотодобывающая компания B2Gold, располагающая рудниками в Намибии, Мали и на Филиппинах, во втором финансовом квартале года произвела 208 858 унций золота.

Общий объем производства за рассматриваемый период составил 223 623 унции, включая 14 765 унций золота, добытого компанией Caliber Mining.

B2Gold заявила, что производство драгоценного металла увеличилось на 6% по сравнению со вторым кварталом 2021 года, в основном из-за рекордной квартальной производительности мельницы, достигнутой на руднике Фекола (Fekola) на юго-западе Мали.

Кроме того, содержание золота в перерабатываемой руде на руднике Отжикото (Otjikoto) в Намибии стало выше из-за значительного объема проведенных вскрышных работ на карьерах Вольфшаг (Wolfshag) и Отжикото (Otjikoto) в первой половине 2021 года.

Согласно B2Gold, производство золота на ее трех действующих рудниках, как ожидается, будет в значительной степени перенесено на вторую половину 2022 года, в первую очередь из-за сроков поступления руды с более высоким содержанием драгоценного металла.

Горнодобывающая компания сообщила также, что по-прежнему находится на пути к достижению своего общего прогноза по производству золота в диапазоне от 990 000 до 1 050 000 унций в 2022 году, при этом прогнозируется, что общие консолидированные денежные операционные расходы составят от 620 до 660 долларов США на унцию.

Консолидированная выручка от продажи 205 300 унций золота во втором квартале 2022 года составила 382 млн долларов по сравнению с 363 млн долларов от продажи 200 071 унций годом ранее.

Золото было продано по средней цене в 1 861 доллар за унцию против 1 814 долларов за унцию во втором квартале 2021 года.

Увеличение доходов от золота на 5% было связано с увеличением на 2,5% средней цены реализации золота и увеличением на 2,5% количества проданных унций золота.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





