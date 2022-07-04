Эксклюзив
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
Компания B2Gold увеличила производство золота во втором финансовом квартале
Общий объем производства за рассматриваемый период составил 223 623 унции, включая 14 765 унций золота, добытого компанией Caliber Mining.
B2Gold заявила, что производство драгоценного металла увеличилось на 6% по сравнению со вторым кварталом 2021 года, в основном из-за рекордной квартальной производительности мельницы, достигнутой на руднике Фекола (Fekola) на юго-западе Мали.
Кроме того, содержание золота в перерабатываемой руде на руднике Отжикото (Otjikoto) в Намибии стало выше из-за значительного объема проведенных вскрышных работ на карьерах Вольфшаг (Wolfshag) и Отжикото (Otjikoto) в первой половине 2021 года.
Согласно B2Gold, производство золота на ее трех действующих рудниках, как ожидается, будет в значительной степени перенесено на вторую половину 2022 года, в первую очередь из-за сроков поступления руды с более высоким содержанием драгоценного металла.
Горнодобывающая компания сообщила также, что по-прежнему находится на пути к достижению своего общего прогноза по производству золота в диапазоне от 990 000 до 1 050 000 унций в 2022 году, при этом прогнозируется, что общие консолидированные денежные операционные расходы составят от 620 до 660 долларов США на унцию.
Консолидированная выручка от продажи 205 300 унций золота во втором квартале 2022 года составила 382 млн долларов по сравнению с 363 млн долларов от продажи 200 071 унций годом ранее.
Золото было продано по средней цене в 1 861 доллар за унцию против 1 814 долларов за унцию во втором квартале 2021 года.
Увеличение доходов от золота на 5% было связано с увеличением на 2,5% средней цены реализации золота и увеличением на 2,5% количества проданных унций золота.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished