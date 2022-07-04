В ходе последней продажи алмазного сырья Diamcor Mining достигла средней цены в $246,62 за карат

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Компания Diamcor Mining продала 1 939,81 карата алмазного сырья с проекта Крон-Эндора (Krone-Endora) в районе рудника Венеция (Venetia) в Южной Африке, получив общую выручку в размере более 478 000 долларов США в результате первого тендера за второй квартал, заканчивающийся 30 сентября 2022 года. Средняя цена алмазов составила 246,62 доллара за карат.

«Мы очень довольны результатами этого первого тендера и продажи в начале текущего квартала и по-прежнему наблюдаем высокий спрос на наши алмазы, учитывая их общее качество», — сказал генеральный директор компании Дин Тейлор (Dean Taylor).

Diamcor Mining сообщила, что добыла два сырых алмаза ювелирного качества особой категории: один камень весом 59,25 карата и другой весом 21,85 карата. Как ожидается, они будут выставлены на торги в следующем месяце.

«Наши усилия по-прежнему сосредоточены на увеличении объемов обработки, и добыча двух крупных алмазов ювелирного качества особой категории на наших недавно модернизированных объектах на данный момент является еще одним подтверждением потенциала проекта для получения крупных ценных алмазов ювелирного качества», — говорится в сообщении Diamcor.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





