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Украшения в стиле a la Russe – сеть «585*ЗОЛОТОЙ» подвела итоги международного конкурса «Ювелиры»

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Фото: «585*ЗОЛОТОЙ»

К традиционным русским мотивам обращаются многие мировые дизайнеры. Сеть «585*ЗОЛОТОЙ» предложила участникам международного конкурса «Ювелиры» создать украшения в стиле а la Russe и взять за основу работ то, что составляет культурный код страны, отражает ее духовные или материальные ценности.
Участники прислали на конкурс «Ювелиры» более 100 эскизов украшений и коллекций. Одни вдохновлялись народными промыслами – гжелью, дымкой, хохломой. В основу работ других художников легли традиционные русские образы – бескрайние поля и моря, птицы и животные, которые обитают на территории страны. Образы русских красавиц с их национальными нарядами и кокошниками перенесены в ювелирные украшения и нашли отражение в цветных камнях и яркой эмали. Участники создали ювелирные изделия с читаемыми символами того, в чем отражается русская душа, чтобы можно было с гордостью сказать: «Сделано в России».
Победителями стали 9 участников в двух номинациях – «Эскиз украшения» и «Эскиз коллекции». Все они получат сертификаты на покупки в сети. «585*ЗОЛОТОЙ» вместе с партнерами проекта организует медиа-поддержку победителям конкурса – о художниках и их работах расскажут широкой аудитории. По отдельным эскизам «585*ЗОЛОТОЙ» произведет ювелирные изделия. Они появятся в продаже в магазинах сети.
«Я получила огромное удовольствие, изображая в ювелирных украшениях символы, которые у многих ассоциируются с Россией. Прекрасно, что есть возможность воплотить глубокую по замыслу идею в небольшом изделии, которое может стать вдохновением для его обладателя», - рассказала Инна Колин, победительница конкурса «Ювелиры» в номинации «Эскиз коллекции».
Сеть «585*ЗОЛОТОЙ» организовала конкурс «Ювелиры», чтобы обратить внимание на российский дизайн и русские культурные традиции, а также поддержать молодых ювелиров.

Владимир Малахов, Rough&Polished


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