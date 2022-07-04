В Москве прошла конференция «Вызовы 2030. Устойчивое развитие регионов»

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Состоявшееся в начале июля мероприятие было посвящено 20-летию Комитета Ассоциации менеджеров по ESG и устойчивому развитию. Конференция привлекла широкий круг участников, включая представителей «Норникеля» - старшего вице-президента Ларису Зелькову, вице-президента Владимира Жукова, директора Заполярного транспортного филиала Алексея Новакова и руководителя региональных программ Василия Захарова.

Выступавшие, в частности, отметили, что ESG-практики уже укоренились в бизнес-моделях крупнейших российских компаний и стали проникать в компании среднего бизнеса. В условиях внешних ограничений, но при наличии внутреннего запроса ожидается, что упор будет сделан на развитие российских ESG-программ, российских подходов, стандартов и практик, в том числе на развитие региональных проектов в этой области.

В выступлениях также подчеркивалось, что ESG-повестка связана с качеством жизни и с качеством экономики, в которой живет население страны, в связи с чем важно понимать, насколько эта повестка соответствует интересам людей, и в этом плане экологические показатели, климат и корпоративное управление обретают абсолютную важность.

На конференции была высказана мысль, что в ближайшее время определять ESG-повестку в России будут банки, о чем свидетельствует проведенный агентством «Эксперт РА» анализ ESG-практик в реальном и финансовом секторах среди рейтингуемых компаний, показавший, что треть из топ-20 банков так или иначе уже ввели показатели по ESG в своих кредитных и инвестиционных процессах.

В ходе дискуссии были представлены первые результаты исследования сектора благотворительности в России. Исследование показало, что в настоящее время львиную долю объема рынка (75%) составляет корпоративная благотворительность. Второе место занимают пожертвования физических лиц - 20%, что совпадает с цифрами Китая и значительно превышает объемы пожертвований частных лиц в остальных странах мира. Ещё одно отличие от развитых стран: филантропия в России направлена на решение конкретных социальных проблем. Полные данные исследования будут представлены в сентябре.

Социально-экономическое развитие Арктики также стало предметом обсуждения участниками круглого стола. Было отмечено, что потепление в арктической зоне приводит к изменениям в природной среде и может оказать негативное воздействие на традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера, в связи с чем представителям бизнеса необходимо проявлять к этой проблеме больше внимания и, несмотря на сложные экономические проблемы, не сворачивать программы поддержки коренных малочисленных народов.

Вместе с тем говорилось и о том, что не стоит рассматривать коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока исключительно как субъекты, на которые должны быть направлены какие-то патронатные действия бизнеса. Прежде чем предлагать варианты помощи коренным малочисленным народам, обязательно надо спрашивать, нужна ли им помощь и в каком виде. Взаимодействие бизнеса и коренных малочисленных народов должно быть в диалоге.



Владимир Малахов, Rough&Polished



