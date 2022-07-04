Эксклюзив
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
В Москве прошла конференция «Вызовы 2030. Устойчивое развитие регионов»
Выступавшие, в частности, отметили, что ESG-практики уже укоренились в бизнес-моделях крупнейших российских компаний и стали проникать в компании среднего бизнеса. В условиях внешних ограничений, но при наличии внутреннего запроса ожидается, что упор будет сделан на развитие российских ESG-программ, российских подходов, стандартов и практик, в том числе на развитие региональных проектов в этой области.
В выступлениях также подчеркивалось, что ESG-повестка связана с качеством жизни и с качеством экономики, в которой живет население страны, в связи с чем важно понимать, насколько эта повестка соответствует интересам людей, и в этом плане экологические показатели, климат и корпоративное управление обретают абсолютную важность.
На конференции была высказана мысль, что в ближайшее время определять ESG-повестку в России будут банки, о чем свидетельствует проведенный агентством «Эксперт РА» анализ ESG-практик в реальном и финансовом секторах среди рейтингуемых компаний, показавший, что треть из топ-20 банков так или иначе уже ввели показатели по ESG в своих кредитных и инвестиционных процессах.
В ходе дискуссии были представлены первые результаты исследования сектора благотворительности в России. Исследование показало, что в настоящее время львиную долю объема рынка (75%) составляет корпоративная благотворительность. Второе место занимают пожертвования физических лиц - 20%, что совпадает с цифрами Китая и значительно превышает объемы пожертвований частных лиц в остальных странах мира. Ещё одно отличие от развитых стран: филантропия в России направлена на решение конкретных социальных проблем. Полные данные исследования будут представлены в сентябре.
Социально-экономическое развитие Арктики также стало предметом обсуждения участниками круглого стола. Было отмечено, что потепление в арктической зоне приводит к изменениям в природной среде и может оказать негативное воздействие на традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера, в связи с чем представителям бизнеса необходимо проявлять к этой проблеме больше внимания и, несмотря на сложные экономические проблемы, не сворачивать программы поддержки коренных малочисленных народов.
Вместе с тем говорилось и о том, что не стоит рассматривать коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока исключительно как субъекты, на которые должны быть направлены какие-то патронатные действия бизнеса. Прежде чем предлагать варианты помощи коренным малочисленным народам, обязательно надо спрашивать, нужна ли им помощь и в каком виде. Взаимодействие бизнеса и коренных малочисленных народов должно быть в диалоге.
Владимир Малахов, Rough&Polished