Richemont добилась двузначного роста продаж в первом квартале 2022 года

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Все каналы и бизнес-направления, а также большинство регионов обеспечили рост продаж по сравнению с предыдущим годом, несмотря на неопределенную обстановку, говорится в пресс-релизе компании по результатам первого квартала, закончившегося 30 июня 2022 года.

12-процентный рост продаж в этом квартале был обусловлен значительным двузначным ростом продаж в Европе, Америке и Японии. Продажи в Европе выросли на 42% благодаря устойчивому внутреннему спросу и возобновлению туристических расходов, в основном со стороны клиентов из Америки и Ближнего Востока. Рост был большим на всех рынках, особенно во Франции, где рост объема продаж был трехзначным. В Азиатско-Тихоокеанском регионе строгое соблюдение политики нулевого распространения коронавируса привело к двузначному снижению продаж в материковом Китае и Макао (Китай) и однозначному сокращению продаж в Гонконге (Китай). Продажи в материковом Китае за квартал снизились на 37%, хотя темпы снижения уменьшились до 12% в июне, когда ограничения были постепенно ослаблены. Сильный импульс на большинстве других азиатских рынков, особенно в Австралии, Сингапуре, Южной Корее и Таиланде, частично смягчил падение продаж в регионе, при этом продажи в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом сократились на 15%. В Северной и Южной Америке продажи выросли на 25%, несмотря на высокие сравнительные показатели по сравнению с предыдущим годом, что было обусловлено высокими внутренними расходами. В результате в течение квартала США были единственным крупнейшим рынком компании Richemont, на который приходилось 22% продаж этой группы. Япония продемонстрировала самые высокие региональные показатели с ростом продаж на 83%, чему способствовал сильный местный спрос. Продажи на Ближнем Востоке и в Африке выросли на 6% по сравнению со спросом, отражая высокие внутренние и туристические расходы, особенно в Дубае и Катаре.

Все каналы зафиксировали рост продаж, при этом розничная торговля показала самые высокие относительные показатели. Розничные продажи выросли на 18% благодаря двузначному росту во всех сферах бизнеса и заметным результатам, достигнутым в Европе, Америке и Японии. Розничные онлайн-продажи выросли на 5%, отражая сдержанный рост продаж у онлайн-дистрибьюторов этой группы и сильный рост в наших отделениях Jewellery Maisons и Specialist Watchmakers. Прямые продажи клиентам группы в целом составили 75% продаж группы.

Несмотря на сложности в Китае, ювелирные дома добились роста продаж на 12% благодаря растущим розничным продажам и солидным продажам ювелирных изделий и часов в магазинах Buccellati, Cartier и Van Cleef & Arpels. Продажи росли во всех регионах и каналах, за исключением Азиатско-Тихоокеанского региона и оптовой торговли. Продажи Specialist Watchmakers выросли на 10 % благодаря розничным онлайн- и офлайн-продажам, которые в совокупности составили 53 % продаж в этом бизнес-направлении. Рост был достигнут в большинстве ювелирных домов и регионов с постоянным опережением компаний A. Lange & Söhne, Panerai и Vacheron Constantin. Онлайн-дистрибьюторы группы зафиксировали рост продаж на 2% и продолжают переход на гибридную бизнес-модель.

Чистая денежная позиция группы на 30 июня 2022 г. составила 5,4 млрд евро (2021 г.: 3,6 млрд евро), что отражает активную торговлю в квартале, а также пополнение запасов.



Владимир Малахов, Rough&Polished



