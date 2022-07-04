Эксклюзив
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
Открывшаяся Сингапурская международная выставка ювелирных изделий 2022 года будет восхищать посетителей в течение четырех дней
Яркая четырехдневная международная фантастическая выставка представляет вниманию любителей ювелирных изделий, покупателей и представителей общественности различные коллекции совершенно редких ювелирных изделий от известных ювелиров и участников выставки из 20 стран, включая Сингапур, Индонезию, Гонконг, Италию и США. Представленные экспонаты оцениваются на сумму более 180 миллионов сингапурских долларов и включают изделия свыше 200 брендов. Выставка знаменует собой возвращение к своему допандемическому величию, поскольку на ней представлены важные и поразительные ювелирные изделия, которые публике еще предстоит увидеть.
Индонезия, страна-партнер выставки, в собственном павильоне демонстрирует множество своих лучших драгоценных камней, жемчуг и ювелирные украшения, созданные 24 ювелирами с архипелага. Выставка также представляет собой учебный центр для желающих получить базовые знания и умения в создании простых ювелирных украшений. Под руководством ведущей в Азии Международной школы дизайна и менеджмента ювелирных изделий (Jewellery Design & Management International School, JDMIS), предлагающей программы дизайна и менеджмента ювелирных изделий, для публики будут проведены в общей сложности четыре «Практических занятия по изготовлению серебряных колец» (Silver Ring Experience Workshops).