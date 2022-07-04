Открывшаяся Сингапурская международная выставка ювелирных изделий 2022 года будет восхищать посетителей в течение четырех дней

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Сингапурская международная ювелирная выставка (Singapore International Jewelry Expo, SIJE) 2022, важнейшая в регионе, в четверг распахнула свои двери для посетителей, говорится в распространенном сообщении, отмечающем, что это четырехдневное великолепное мероприятие официально открыла почетный гость Индрани Раджа (Indranee Rajah), являющаяся министром в канцелярии премьер-министра, вторым министром финансов и вторым министром национального развития. На церемонии открытия также присутствовал посол Республики Индонезии в Сингапуре Его Превосходительство Сурио Пратомо (Suryo Pratomo).

Яркая четырехдневная международная фантастическая выставка представляет вниманию любителей ювелирных изделий, покупателей и представителей общественности различные коллекции совершенно редких ювелирных изделий от известных ювелиров и участников выставки из 20 стран, включая Сингапур, Индонезию, Гонконг, Италию и США. Представленные экспонаты оцениваются на сумму более 180 миллионов сингапурских долларов и включают изделия свыше 200 брендов. Выставка знаменует собой возвращение к своему допандемическому величию, поскольку на ней представлены важные и поразительные ювелирные изделия, которые публике еще предстоит увидеть.

Индонезия, страна-партнер выставки, в собственном павильоне демонстрирует множество своих лучших драгоценных камней, жемчуг и ювелирные украшения, созданные 24 ювелирами с архипелага. Выставка также представляет собой учебный центр для желающих получить базовые знания и умения в создании простых ювелирных украшений. Под руководством ведущей в Азии Международной школы дизайна и менеджмента ювелирных изделий (Jewellery Design & Management International School, JDMIS), предлагающей программы дизайна и менеджмента ювелирных изделий, для публики будут проведены в общей сложности четыре «Практических занятия по изготовлению серебряных колец» (Silver Ring Experience Workshops).



