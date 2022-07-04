Эксклюзив
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
В конце июля в Гонконге пройдет двойная ювелирная выставка
В этом году на двойной ювелирной выставке собралось более 430 экспонентов. Помимо местных ювелирных компаний, в выставке принимают участие компании из материкового Китая, Германии, Италии, Японии и Сингапура, в том числе есть итальянский павильон, насчитывающий около 20 участников. Кроме того, Азиатско-Тихоокеанская творческая ассоциация (Asia Pacific Creator Association) представит инновационные ювелирные изделия, предложенные рядом гонконгских дизайнеров.
София Чон (Sophia Chong), заместитель исполнительного директора HKTDC, сказала: «Многие компании, принимающие участие в ювелирных выставках, продолжили изучение возможностей на розничном рынке во время пандемии, в то время как местные потребители жаждут ювелирных украшений, отличающихся уникальным дизайном и привлекательными ценами. Поэтому в этом году мы полностью открыли выставки для посетителей. В то же время на фестивале Simply Shopping Fest будет шесть выставочных зон, где свыше 540 экспонентов представят продукцию из Тайваня, Японии, Австралии и Франции, а также других стран и регионов. Вскоре правительство запустит второй этап Схемы потребительских ваучеров (Consumption Voucher Scheme, CVS), что будет стимулировать местное население к новой волне расходов. Кроме того, открытие станции метро Exhibition Centre Station (Выставочный центр) создаст удобство для многих людей, повысив общий уровень шоппинга на трех ярмарках».