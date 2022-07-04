В конце июля в Гонконге пройдет двойная ювелирная выставка

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38-я Гонконгская международная выставка ювелирных изделий (38th HKTDC Hong Kong International Jewellery Show) и 8-я Гонконгская международная выставка бриллиантов, драгоценных камней и жемчуга (8th HKTDC Hong Kong International Diamond, Gem & Pearl Show), организованные Советом по развитию торговли Гонконга (Hong Kong Trade Development Council, HKTDC), пройдут в Гонконгском выставочном центре (Hong Kong Convention and Exhibition Centre) с 29 июля по 2 августа, и на них будет представлен ослепительный ассортимент изысканных ювелирных изделий и материалов для изготовления ювелирных изделий, объявила компания HKTDC в своем пресс-релизе в четверг. Эти две выставки будут полностью открыты для публики, приглашая любителей ювелирных украшений насладиться экспозициями и приобрести драгоценные изделия. Параллельно с этими двумя выставками ювелирных украшений HKTDC проведет первый фестиваль Simply Shopping Fest (Просто праздник покупок), на котором будут представлены разнообразные деликатесы и вина, товары для дома и бытовые товары, а также игрушки и товары для отдыха - это предложение публике сделать выгодные покупки в одном месте.

В этом году на двойной ювелирной выставке собралось более 430 экспонентов. Помимо местных ювелирных компаний, в выставке принимают участие компании из материкового Китая, Германии, Италии, Японии и Сингапура, в том числе есть итальянский павильон, насчитывающий около 20 участников. Кроме того, Азиатско-Тихоокеанская творческая ассоциация (Asia Pacific Creator Association) представит инновационные ювелирные изделия, предложенные рядом гонконгских дизайнеров.

София Чон (Sophia Chong), заместитель исполнительного директора HKTDC, сказала: «Многие компании, принимающие участие в ювелирных выставках, продолжили изучение возможностей на розничном рынке во время пандемии, в то время как местные потребители жаждут ювелирных украшений, отличающихся уникальным дизайном и привлекательными ценами. Поэтому в этом году мы полностью открыли выставки для посетителей. В то же время на фестивале Simply Shopping Fest будет шесть выставочных зон, где свыше 540 экспонентов представят продукцию из Тайваня, Японии, Австралии и Франции, а также других стран и регионов. Вскоре правительство запустит второй этап Схемы потребительских ваучеров (Consumption Voucher Scheme, CVS), что будет стимулировать местное население к новой волне расходов. Кроме того, открытие станции метро Exhibition Centre Station (Выставочный центр) создаст удобство для многих людей, повысив общий уровень шоппинга на трех ярмарках».



