Эксклюзив
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
ВЦИОМ выяснил, какой процент опрошенных россиян знает о целях устойчивого развития ООН и ESG
После ответа на вопрос респондентам объясняли, что под целями устойчивого развития принято понимать заботу о людях и о мире, в котором они живут и что эта забота касается самых разных областей нашей жизни: развития и поддержки населенных пунктов, развития производств и бизнеса, защиты природы и климата, сохранения животных и мест их обитания, правильного использования ресурсов, обеспечения людей водой и едой, образованием, работой, зарплатой, а также обеспечения справедливости и борьбы с криминалом.
Наиболее значимыми в рамках проектов и программ целей устойчивого развития и ESG в своих регионах 62% опрошенные назвали Цель 11 ООН «Устойчивые города и населенные пункты», 61% - Цель 8 ООН «Достойная работа и экономический рост», 45% - Цель 4 ООН «Качественное образование», 40% - Цель 16 ООН «Мир, правосудие и эффективные институты», 32% - Цель 1 ООН «Ликвидация нищеты», 32% - Цель 2 ООН «Ликвидация голода», 30% - Цель 10 ООН «Уменьшение неравенства». В поддержку Цели 15 ООН «Сохранение экосистем суши» высказались 27%, за сохранение морских экосистем (Цель 14 ООН) выступили 17% опрошенных, за чистую воду и санитарию (Цель 6 ООН) – 10%, за борьбу с изменением климата (Цель 13 ООН) – 9%.
Согласно ВЦИОМ, в опросе приняли участие 1207 респондентов старше 18 лет. Погрешность опроса, охватившего 80 регионов России, 500 городов и 100 сел, составила 2,5%. По результатам опроса наиболее осведомленными оказались Центральный и Северо-Западный федеральные округа. Большинство опрошенных – 78% - высказали мнение, что способствовать достижению «целей устойчивого развития» и принципов ESG в большей степени должны федеральные, региональные или местные власти, и только 4% сказали, что это должны делать местные жители.