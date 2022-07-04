ВЦИОМ выяснил, какой процент опрошенных россиян знает о целях устойчивого развития ООН и ESG

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Недавний опрос по Интернету, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), показал, что 40% опрошенных лишь что-то слышали о целях устойчивого развития ООН или аббревиатуре ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance), означающей «экологическое, социальное и корпоративное управление», и только 5% хорошо знают, что это такое. При этом 46% слышали о ESG впервые, а 9% затруднились ответить.

После ответа на вопрос респондентам объясняли, что под целями устойчивого развития принято понимать заботу о людях и о мире, в котором они живут и что эта забота касается самых разных областей нашей жизни: развития и поддержки населенных пунктов, развития производств и бизнеса, защиты природы и климата, сохранения животных и мест их обитания, правильного использования ресурсов, обеспечения людей водой и едой, образованием, работой, зарплатой, а также обеспечения справедливости и борьбы с криминалом.

Наиболее значимыми в рамках проектов и программ целей устойчивого развития и ESG в своих регионах 62% опрошенные назвали Цель 11 ООН «Устойчивые города и населенные пункты», 61% - Цель 8 ООН «Достойная работа и экономический рост», 45% - Цель 4 ООН «Качественное образование», 40% - Цель 16 ООН «Мир, правосудие и эффективные институты», 32% - Цель 1 ООН «Ликвидация нищеты», 32% - Цель 2 ООН «Ликвидация голода», 30% - Цель 10 ООН «Уменьшение неравенства». В поддержку Цели 15 ООН «Сохранение экосистем суши» высказались 27%, за сохранение морских экосистем (Цель 14 ООН) выступили 17% опрошенных, за чистую воду и санитарию (Цель 6 ООН) – 10%, за борьбу с изменением климата (Цель 13 ООН) – 9%.

Согласно ВЦИОМ, в опросе приняли участие 1207 респондентов старше 18 лет. Погрешность опроса, охватившего 80 регионов России, 500 городов и 100 сел, составила 2,5%. По результатам опроса наиболее осведомленными оказались Центральный и Северо-Западный федеральные округа. Большинство опрошенных – 78% - высказали мнение, что способствовать достижению «целей устойчивого развития» и принципов ESG в большей степени должны федеральные, региональные или местные власти, и только 4% сказали, что это должны делать местные жители.





