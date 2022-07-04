Израильская алмазная промышленность продолжила рост в первом полугодии 2022 года

Сегодня Новости

Цифры, опубликованные Управлением по контролю над операциями с алмазами и бриллиантами, входящим в Министерство экономики и промышленности Израиля (Israel Diamond Controller of the Ministry of Economy and Industry) за первую половину 2022 года, показывают, что положительная тенденция в алмазной отрасли этой страны сохраняется. Все четыре основные сегмента торговли в этой сфере показали рост с января по июнь 2022 года, продолжая повышательную тенденцию последних 18 месяцев.

В первом полугодии чистый импорт необработанных алмазов в Израиль составил 1,01 миллиарда долларов США, увеличившись на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистый экспорт необработанных алмазов за этот период составил 966 млн долларов, увеличившись на 6,4% по сравнению с первой половиной 2021 года.

Чистый импорт бриллиантов в первом полугодии составил 1,78 млрд долларов, увеличившись на 28,7% по сравнению с соответствующим полугодием 2021 года. Чистый экспорт бриллиантов составил 2,23 млрд долларов, увеличившись на 30% по сравнению с первым полугодием 2021 года.

В прошлом месяце экспорт необработанных алмазов в Объединенные Арабские Эмираты составил около 36 млн долларов, что составляет около 19% от общего объема экспорта алмазов Израилем в июне. В течение этого месяца из ОАЭ было импортировано необработанных алмазов на сумму около 64 млн долларов, что составляет около 30% от общего объема необработанных алмазов, импортированных в Израиль в июне.

Президент Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange, IDE) Боаз Молдавски (Boaz Moldawsky), высоко оценивая сохраняющуюся положительную динамику в израильской алмазной отрасли, сказал, что диамантеры страны и далее будут прилагать свои интенсивные усилия в надежде, что рост основных параметров во второй половине года продолжится.



