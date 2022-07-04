Эксклюзив
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
Израильская алмазная промышленность продолжила рост в первом полугодии 2022 года
В первом полугодии чистый импорт необработанных алмазов в Израиль составил 1,01 миллиарда долларов США, увеличившись на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистый экспорт необработанных алмазов за этот период составил 966 млн долларов, увеличившись на 6,4% по сравнению с первой половиной 2021 года.
Чистый импорт бриллиантов в первом полугодии составил 1,78 млрд долларов, увеличившись на 28,7% по сравнению с соответствующим полугодием 2021 года. Чистый экспорт бриллиантов составил 2,23 млрд долларов, увеличившись на 30% по сравнению с первым полугодием 2021 года.
В прошлом месяце экспорт необработанных алмазов в Объединенные Арабские Эмираты составил около 36 млн долларов, что составляет около 19% от общего объема экспорта алмазов Израилем в июне. В течение этого месяца из ОАЭ было импортировано необработанных алмазов на сумму около 64 млн долларов, что составляет около 30% от общего объема необработанных алмазов, импортированных в Израиль в июне.
Президент Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange, IDE) Боаз Молдавски (Boaz Moldawsky), высоко оценивая сохраняющуюся положительную динамику в израильской алмазной отрасли, сказал, что диамантеры страны и далее будут прилагать свои интенсивные усилия в надежде, что рост основных параметров во второй половине года продолжится.