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Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
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06 июня 2022
В поселке Усть-Авам Красноярского края России появились два новых дома, построенных «Норникелем»
Поселок Усть-Авам Фото: «Норникель»
Поселок Усть-Авам, основанный в 1937 году и расположенный в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края России, увеличил свой жилой фонд – в нем появились два новых современных дома, построенных компанией «Норникель», крупнейшим в мире производителем никеля и металлов платиновой группы, в ходе реализации программы поддержки и развития коренных малочисленных народов Севера (КМНС).
Вице-президент по федеральным и региональным проектам «Норникеля» Андрей Грачев, комментируя это событие, сказал: «Отрадно видеть результаты действия нашей программы поддержки коренных народов именно по жилой инфраструктуре. Сегодня две семьи въехали в новые дома. Они просторные, теплые, светлые и соответствуют всем нормам нашего законодательства. Помимо этого, будущие жильцы могли сами контролировать качество материалов, как и сам ход выполнения работ. В этом году мы также порадуем жителей поселка Волочанка и далее ежегодно будем вводить новое жилье».
В компании подчеркивают, что все коттеджи возводятся с соблюдением технологии строительства в условиях вечной мерзлоты - на сваях. Площадь каждого дома - 50 кв. метров, рассчитанных на две комнаты, прихожую и кухню.
«Норникель» с 2020 года реализует пятилетнюю программу поддержки коренных малочисленных народов Таймыра. Изначально на ее финансирование ГМК отвела 2 млрд рублей, но в 2021 году выделила на эти цели дополнительно еще 200 млн рублей.