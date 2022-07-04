HKTDC запускает комплексную цифровую платформу EXHIBITION+

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После пандемии COVID-19 международные торговые ярмарки и способы снабжения претерпели кардинальные изменения, в результате чего организаторы многих физических выставок и семинаров перешли на цифровой или гибридный путь.

Чтобы помочь предприятиям адаптироваться к новым условиям и поддерживать тесные связи с международными покупателями, Совет по развитию торговли в Гонконге (Hong Kong Trade Development Council, HKTDC) запустил совершенно новую гибридную выставочную модель EXHIBITION+ (ВЫСТАВКА +) для укрепления своей выставочной платформы, говорится в пресс-релизе HKTDC, полученном Rough&Polished.

Международная выставка поставщиков HKTDC проходит с 5 по 8 июля в Гонконгском выставочном центре (Hong Kong Convention and Exhibition Centre, HKCEC). Экспоненты и покупатели на мероприятии будут одними из первых, кто воспользуется умной платформой для подбора деловых партнеров Click2Match («Кликни, чтобы найти портнера»), которая активно поможет им в использовании возможностей для бизнеса.

Заместитель генерального директора HKTDC София Чонг (Sophia Chong) говорит: «Пандемия оказала огромное влияние на экономику Гонконга, особенно на малые и средние предприятия. В условиях продолжающейся пандемии и геополитической напряженности многие предприятия обратились за поддержкой к политикам и пакетам помощи, чтобы помочь им пережить шторм».

«С марта 2020 года HKTDC быстро адаптировался к новой реальности, перенеся свои различные физические ярмарки, крупномасштабные семинары и деловые встречи на онлайн-платформы, стремясь продолжать связывать местные предприятия с международными покупателями и предлагая различные виды поддержки. Теперь HKTDC запускает EXHIBITION+, чтобы познакомить предприятия с цифровыми платформами и круглосуточно использовать международные возможности онлайн-офлайн», - сообщила она.

Недавний опрос покупателей, проведенный HKTDC, в ходе которого были опрошены 600 международных покупателей из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Австралии, Европы, материкового Китая и США, показал, что большинство респондентов (93%) использовали онлайн-платформы поиска поставщиков, и более 85% участвовали в виртуальных ярмарках для удовлетворения потребностей в поиске поставщиков. Большинство респондентов заявили, что будут готовы осуществлять поиск поставщиков через физические ярмарки (63%) или гибридные ярмарки (59%), как только ограничения на поездки будут сняты. Результаты опроса показали, что в будущем физические и онлайн-офлайн интегрированные ярмарки могут дополнять друг друга.

EXHIBITION+ включает в себя четыре ключевых элемента выставки: физические ярмарки, организованные HKTDC, интеллектуальную платформу бизнес-сопоставления Click2Match, онлайновые и офлайновые семинары в рамках Intelligence Hub («Интеллектуального центра») и платформу поиска поставщиков hktdc.com — для предоставления круглосуточных услуг, повышающих гибкость и эффективность продвижения бизнеса для малых и средних предприятий и предлагающих такие преимущества, как продленные выставочные периоды, расширенные платформы и расширенные возможности.

EXHIBITION+ расширяет взаимодействие «лицом к лицу», распространяя его с физических выставок на интеллектуальную онлайн-платформу для сопоставления бизнеса, чтобы помочь предприятиям активно связываться с деловыми партнерами. Как всегда, 50 глобальных офисов HKTDC будут активно набирать международных покупателей, а его специалисты по подбору деловых партнеров подберут подходящих экспонентов в соответствии с требованиями покупателей и организуют онлайн- и офлайн-встречи для облегчения делового сотрудничества.





