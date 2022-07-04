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06 июня 2022

Филиал GIA India провел выпускную церемонию для студентов школы ювелирного дизайна

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GIA India, индийский филиал Геммологического института Америки (Gemological Institute of America, GIA) провел выпускную церемонию для своих студентов, изучающих дизайн ювелирных изделий, в мумбайском кампусе. Шрусшти Шарма (Shrusshti Sharma), директор объединения Designers of India («Дизайнеры Индии»), была главным гостем мероприятия.
Церемония вручения дипломов началась с интерактивной сессии, на которой студенты рассказали о дизайне ювелирных изделий и своих планах. Они также обратились к Шрусшти за консультациями на тему последних тенденций в ювелирной индустрии. Церемония завершилась вручением Шрусшти Шармой сертификатов студентам. Обращаясь к выпускникам, Шрусшти сказала: «Как ювелирные дизайнеры, мы должны мыслить нестандартно, а также с точки зрения возможности продажи. В сочетании с хорошим образованием и практическим обучением вы готовы к достижению больших высот».
В своем обращении к студентам Апурва Дешингкар (Apoorva Deshingkar), старший директор по образованию и развитию рынка, сказал: «Дизайн ювелирных изделий является неотъемлемой частью индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий. Курс GIA по ювелирному дизайну позволяет нашим студентам раскрыть свои творческие способности и создать себе имя. Многие производители ювелирных изделий и розничные продавцы выразили желание работать с ювелирными дизайнерами, прошедшими обучение по программе GIA. Я хочу поблагодарить Шрусшти, которая согласилась поделиться своим опытом с нашими учениками».
Программа GIA «Ювелирный дизайн» представляет собой комплексный девятинедельный сертификационный курс, который предлагает студентам глубокое понимание теории ювелирного дизайна и мастерства, обучая их профессиональным навыкам для воплощения своих идей. Студенты также получают знания о передовых геммологических методах для воплощения своих замыслов в форме и текстуре металла, в ограненных драгоценных камнях и жемчуге. Они также создают портфель высококлассных проектов и нестандартных дизайнов, который готов для презентации потенциальным клиентам и работодателям.


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