Эксклюзив
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
Филиал GIA India провел выпускную церемонию для студентов школы ювелирного дизайна
Церемония вручения дипломов началась с интерактивной сессии, на которой студенты рассказали о дизайне ювелирных изделий и своих планах. Они также обратились к Шрусшти за консультациями на тему последних тенденций в ювелирной индустрии. Церемония завершилась вручением Шрусшти Шармой сертификатов студентам. Обращаясь к выпускникам, Шрусшти сказала: «Как ювелирные дизайнеры, мы должны мыслить нестандартно, а также с точки зрения возможности продажи. В сочетании с хорошим образованием и практическим обучением вы готовы к достижению больших высот».
В своем обращении к студентам Апурва Дешингкар (Apoorva Deshingkar), старший директор по образованию и развитию рынка, сказал: «Дизайн ювелирных изделий является неотъемлемой частью индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий. Курс GIA по ювелирному дизайну позволяет нашим студентам раскрыть свои творческие способности и создать себе имя. Многие производители ювелирных изделий и розничные продавцы выразили желание работать с ювелирными дизайнерами, прошедшими обучение по программе GIA. Я хочу поблагодарить Шрусшти, которая согласилась поделиться своим опытом с нашими учениками».
Программа GIA «Ювелирный дизайн» представляет собой комплексный девятинедельный сертификационный курс, который предлагает студентам глубокое понимание теории ювелирного дизайна и мастерства, обучая их профессиональным навыкам для воплощения своих идей. Студенты также получают знания о передовых геммологических методах для воплощения своих замыслов в форме и текстуре металла, в ограненных драгоценных камнях и жемчуге. Они также создают портфель высококлассных проектов и нестандартных дизайнов, который готов для презентации потенциальным клиентам и работодателям.