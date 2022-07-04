Эксклюзив
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
Культовое колье на молнии с рубинами и бриллиантами от Van Cleef & Arpels продано за 819 000 евро на аукционе Christie’s “Joaillerie Paris”
Фото: Christie’s
Колье Van Cleef & Arpels на молнии — настоящий шедевр изобретательности и одно из самых инновационных украшений из когда-либо созданных — ушло с молотка на аукционе Christie’s ““Joaillerie Paris” за 819 000 евро, превысив верхний эстимейт почти в три раза.
Покупатель культового колье приобрел не только ювелирную драгоценность, но и стал причастен к его богатой и интригующей истории.
Как сообщает аукционный дом Christie’s, легенда берет свое начало в 1930-х годах, когда герцогиня Виндзорская, известная в то время как одна из самых элегантных и модных женщин в мире и верная клиентка ювелирного дома Van Cleef & Arpels, обратилась к Рене Пюассан (Renée Puissant), дочери Эстель Арпельс (Estelle Arpels) и Альфреда Ван Клефа (Alfred Van Cleef), которая являлась креативным директором фирмы с 1926 по 1942 год, с просьбой создать украшение в стиле застежки-молнии, которую можно было бы носить с вечерними платьями. Этот запрос предполагал длительный и сложный процесс проектирования, требующий терпения и упорства от ателье.
Хотя патент на дизайн был подан в 1938 году, только в 1951 году фирма Van Cleef & Arpels представила свое первое колье в стиле «молнии». Колье, воплощающее дух и стиль 1950-х годов, представляет собой не только красивое и универсальное украшение, но и потрясающее техническое достижение. Верхнюю часть колье можно отсоединить, а оставшуюся часть можно снова собрать в браслет, оставив золотую кисточку свисающей с одной стороны. Эта универсальность придает дизайну высокого ювелирного искусства ощущение игры.
Очень немногие из этих культовых драгоценностей были изготовлены в 1950-х годах, что объясняет, почему несколько экземпляров, выставляемых на аукционы, пользуются большим спросом у коллекционеров.
Способность колье на молнии по-прежнему пользоваться высоким спросом спустя более семидесяти лет после его создания является свидетельством его инновационного и культового дизайна, отмечает Christie’s, подводя итог этому выдающемуся аукционному событию.