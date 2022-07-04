Культовое колье на молнии с рубинами и бриллиантами от Van Cleef & Arpels продано за 819 000 евро на аукционе Christie’s “Joaillerie Paris”

Фото: Christie’s

Колье Van Cleef & Arpels на молнии — настоящий шедевр изобретательности и одно из самых инновационных украшений из когда-либо созданных — ушло с молотка на аукционе Christie’s ““Joaillerie Paris” за 819 000 евро, превысив верхний эстимейт почти в три раза.Покупатель культового колье приобрел не только ювелирную драгоценность, но и стал причастен к его богатой и интригующей истории.Как сообщает аукционный дом Christie’s, легенда берет свое начало в 1930-х годах, когда герцогиня Виндзорская, известная в то время как одна из самых элегантных и модных женщин в мире и верная клиентка ювелирного дома Van Cleef & Arpels, обратилась к Рене Пюассан (Renée Puissant), дочери Эстель Арпельс (Estelle Arpels) и Альфреда Ван Клефа (Alfred Van Cleef), которая являлась креативным директором фирмы с 1926 по 1942 год, с просьбой создать украшение в стиле застежки-молнии, которую можно было бы носить с вечерними платьями. Этот запрос предполагал длительный и сложный процесс проектирования, требующий терпения и упорства от ателье.Хотя патент на дизайн был подан в 1938 году, только в 1951 году фирма Van Cleef & Arpels представила свое первое колье в стиле «молнии». Колье, воплощающее дух и стиль 1950-х годов, представляет собой не только красивое и универсальное украшение, но и потрясающее техническое достижение. Верхнюю часть колье можно отсоединить, а оставшуюся часть можно снова собрать в браслет, оставив золотую кисточку свисающей с одной стороны. Эта универсальность придает дизайну высокого ювелирного искусства ощущение игры.Очень немногие из этих культовых драгоценностей были изготовлены в 1950-х годах, что объясняет, почему несколько экземпляров, выставляемых на аукционы, пользуются большим спросом у коллекционеров.Способность колье на молнии по-прежнему пользоваться высоким спросом спустя более семидесяти лет после его создания является свидетельством его инновационного и культового дизайна, отмечает Christie’s, подводя итог этому выдающемуся аукционному событию.