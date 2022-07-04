Mountain Province Diamonds зарегистрировала второй по величине квартальный доход в своей истории

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Mountain Province Diamonds объявила результаты производства и продаж за второй квартал, закончившийся 30 июня 2022 года, на алмазном руднике Гачо Куэй (Gahcho Kué) в Канаде, сообщив об увеличении объемов продаж алмазного сырья на 16% по сравнению с предыдущим кварталом.

В пресс-релизе, полученном Rough&Polished, говорится, что объем продаж достиг 586 763 каратов, что обеспечило вторую по величине квартальную выручку в истории компании в размере 76 млн долларов США, а также ее увеличение на 14% по сравнению с первым кварталом 2022 года.

Mountain Province Diamonds также отметила благоприятную ценовую конъюнктуру, указав на беспрецедентный рост цен в первом квартале 2022 года, что сыграло важную роль в достижении компанией высокой средней стоимости карата алмазов в 130 долларов США за отчетный период.

В пресс-релизе говорится, что на рынке алмазного сырья по-прежнему наблюдается высокий спрос, поддерживаемый хорошими результатами розничной торговли в США. Дальнейшая поддержка рынка ожидается от розничной торговли ювелирными изделиями в Китае, поскольку ограничения Covid в этой стране ослабевают.

Марк Уолл (Mark Wall), президент и генеральный директор компании, так прокомментировал производственные результаты: «Производство в течение квартала улучшилось по сравнению с первым кварталом и достигло наших целей, которые мы ставили перед собой каждый день в течение последнего месяца. План действий, который был разработан для улучшения операционной деятельности, работает, однако усилия по восстановлению после снижения производства в течение первого квартала осуществлялись медленнее, чем ожидалось, и поэтому целесообразно предоставить рынку обновленные прогнозы по производству и затратам. Несмотря на это, я рад видеть, что алмазный рынок продолжает оставаться сильным и что наш второй по величине доход в истории был достигнут во втором квартале. Улучшив финансовое положение, мы продолжаем идти в ногу с нашими рефинансированием и стратегическими целями».





