Эксклюзив
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
Mountain Province Diamonds зарегистрировала второй по величине квартальный доход в своей истории
В пресс-релизе, полученном Rough&Polished, говорится, что объем продаж достиг 586 763 каратов, что обеспечило вторую по величине квартальную выручку в истории компании в размере 76 млн долларов США, а также ее увеличение на 14% по сравнению с первым кварталом 2022 года.
Mountain Province Diamonds также отметила благоприятную ценовую конъюнктуру, указав на беспрецедентный рост цен в первом квартале 2022 года, что сыграло важную роль в достижении компанией высокой средней стоимости карата алмазов в 130 долларов США за отчетный период.
В пресс-релизе говорится, что на рынке алмазного сырья по-прежнему наблюдается высокий спрос, поддерживаемый хорошими результатами розничной торговли в США. Дальнейшая поддержка рынка ожидается от розничной торговли ювелирными изделиями в Китае, поскольку ограничения Covid в этой стране ослабевают.
Марк Уолл (Mark Wall), президент и генеральный директор компании, так прокомментировал производственные результаты: «Производство в течение квартала улучшилось по сравнению с первым кварталом и достигло наших целей, которые мы ставили перед собой каждый день в течение последнего месяца. План действий, который был разработан для улучшения операционной деятельности, работает, однако усилия по восстановлению после снижения производства в течение первого квартала осуществлялись медленнее, чем ожидалось, и поэтому целесообразно предоставить рынку обновленные прогнозы по производству и затратам. Несмотря на это, я рад видеть, что алмазный рынок продолжает оставаться сильным и что наш второй по величине доход в истории был достигнут во втором квартале. Улучшив финансовое положение, мы продолжаем идти в ногу с нашими рефинансированием и стратегическими целями».