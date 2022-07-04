Компания Titan восстановила объем продаж ювелирных изделий после двухлетнего перерыва в торговле

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Индийский производитель ювелирных изделий, часов и очков компания Titan, сообщая об итогах первого квартала 2023 финансового года, заявила, что он был «почти нормальным после двухлетнего перерыва», способствовав увеличению продаж на 205% в годовом исчислении, считая от низкой базы.

Компания заявила, что совокупный годовой темп роста за три года составил 20,5% по сравнению с первым кварталом 2020 года, единственным бессбойным первым кварталом за последние 3 года. В течение отчетного квартала Titan продолжала успешно расширять свою торговую сеть и проводить рекламные кампании.

Согласно сообщению для прессы, ювелирное подразделение Titan хорошо начало 2023 финансовый год, добившись высоких показателей сбыта продукции во время индийского праздника Акшая Трития (Akshaya Tritiya) в мае после двух лет карантина, вызванного коронавирусной пандемией в этот период. Выручка компании почти утроилась в годовом исчислении, увеличившись на 207% с отсчетом от низкой базы.

Выручка росла вместе с числом посетителей и покупателей в магазинах компании, в то время как размер среднего чека увеличился незначительно по сравнению с первым кварталом 2022 финансового года. Продажи ювелирных изделий только из золота выросли почти в 3 раза, тогда как продажи украшений с камнями были сравнительно выше в годовом исчислении. Ассортимент украшений с камнями был лучше, чем в прошлом году, и сопоставим с уровнями до пандемии, наблюдавшимися в этом квартале.

Согласно сообщению Titan, региональные рекламные кампании продолжали приносить хорошие результаты. Рост продаж свадебных украшений в годовом исчислении был несколько ниже, чем рост выручки, но их доля «в общем пироге» оставалась стабильной. Расширение торговых точек продолжилось вводом в эксплуатацию 6 новых магазинов бренда Tanishq и 13 бренда Mia. В торговом районе Карама (Karama) в Дубае 22 апреля открылся новый магазин Tanishq, и это событие получило хороший отклик. Розничные показатели роста продаж, количества посетителей, конверсий и ассортимента ювелирных изделий, включая показатели изделий с камнями, оставались стабильными во всех зарубежных магазинах.





