Эксклюзив
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
Компания Titan восстановила объем продаж ювелирных изделий после двухлетнего перерыва в торговле
Компания заявила, что совокупный годовой темп роста за три года составил 20,5% по сравнению с первым кварталом 2020 года, единственным бессбойным первым кварталом за последние 3 года. В течение отчетного квартала Titan продолжала успешно расширять свою торговую сеть и проводить рекламные кампании.
Согласно сообщению для прессы, ювелирное подразделение Titan хорошо начало 2023 финансовый год, добившись высоких показателей сбыта продукции во время индийского праздника Акшая Трития (Akshaya Tritiya) в мае после двух лет карантина, вызванного коронавирусной пандемией в этот период. Выручка компании почти утроилась в годовом исчислении, увеличившись на 207% с отсчетом от низкой базы.
Выручка росла вместе с числом посетителей и покупателей в магазинах компании, в то время как размер среднего чека увеличился незначительно по сравнению с первым кварталом 2022 финансового года. Продажи ювелирных изделий только из золота выросли почти в 3 раза, тогда как продажи украшений с камнями были сравнительно выше в годовом исчислении. Ассортимент украшений с камнями был лучше, чем в прошлом году, и сопоставим с уровнями до пандемии, наблюдавшимися в этом квартале.
Согласно сообщению Titan, региональные рекламные кампании продолжали приносить хорошие результаты. Рост продаж свадебных украшений в годовом исчислении был несколько ниже, чем рост выручки, но их доля «в общем пироге» оставалась стабильной. Расширение торговых точек продолжилось вводом в эксплуатацию 6 новых магазинов бренда Tanishq и 13 бренда Mia. В торговом районе Карама (Karama) в Дубае 22 апреля открылся новый магазин Tanishq, и это событие получило хороший отклик. Розничные показатели роста продаж, количества посетителей, конверсий и ассортимента ювелирных изделий, включая показатели изделий с камнями, оставались стабильными во всех зарубежных магазинах.