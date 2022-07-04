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Индийская рупия стала инструментом трансграничной торговли
RBI заявил, что уполномоченные банки-дилеры должны будут запросить предварительное разрешение на такие операции от его валютного управления. В соответствии с этим решением все платежи по экспорту и импорту могут деноминироваться в счетах-фактурах в рупиях, а обменный курс между валютами двух стран, являющихся торговыми партнерами, должен определяться рынком.
Согласно RBI, индийские импортеры, осуществляющие импорт через этот механизм, будут производить платежи в индийских рупиях, зачисляемых на специальный счет «востро» банка-корреспондента страны-партнера против счетов за поставку товаров или услуг от иностранного продавца или поставщика, в то время как индийским экспортерам, осуществляющим экспорт товаров и услуг через этот механизм, будет выплачиваться экспортная выручка в индийских рупиях из средств на специальном счете «востро» банка-корреспондента страны-партнера.
Ежедневная индийская газета Economic Times, комментируя действия RBI, пишет: «Безусловно, увеличивающийся разрыв в торговле Индии также привел к тому, что рупия в последнее время упала до минимума за все время своего существования по отношению к доллару США, усугубив угрозу импортной инфляции в стране, которая зависит от зарубежных поставок для удовлетворения почти четырех пятых годового спроса на моторное топливо. По словам дилеров, увеличение доли рупии в мировой торговле поможет центральному банку сохранить свои запасы иностранной валюты».
Согласно Economic Times, бывший иностранный банкир из Мумбая Джойдип Сен (Joydeep Sen) сказал, что «международные торговые расчеты в индийских рупиях, будь то с Россией или любой другой страной, станут еще одним рубежом нашей независимости во внешней политике. Индия по праву сопротивляется корыстным интересам США и Европы в отношении нашей внешней политики и торговли».